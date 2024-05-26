Парадоксы финиша. Акценты зрителя на играх 30-го тура УПЛ

Последний (а не крайний) тур чемпионата произвел какое-то смешанное впечатление.

Во-первых, полное отсутствие ничьих. Как там, где подразумевалась острейшая борьба, так и там, где результат вообще не играл роли. При том что до сих пор такое случалось лишь дважды - в октябре и ноябре.

Во-вторых и вместе с тем, разгромы команд, которым очки нужны были как воздух. Нам радоваться, что никто (?) не сдавал игры, или огорчаться немощи срочно нуждающихся?

В-третьих, если перекличка на УПЛ-ТВ смотрелась бодро и динамично, то в большинстве отдельно взятых матчей дело обстояло решительно иначе. В чем вы можете убедиться ниже. Как и в прошлый раз, в обзор вошли только игры, имеющие важное турнирное значение - они выделены жирным шрифтом.

Полесье - Шахтер 2:0

Рух - Динамо 1:2

Кривбасс - Минай 3:0

Черноморец - Днепр-1 0:2

ЛНЗ - Ворскла 1:0

Оболонь - Александрия 0:3

Заря - Колос 0:1

Металлист 1925 - Верес 1:2

Зрелищность. Единственным поединком, который получил мой зрительский зачет (где, в среднем, острота у ворот возникала не реже, чем раз в десять минут) стал центральный в туре: схватка “Металлиста 1925” с “Вересом” за право остаться в лиге. Здесь было свыше десятка таких эпизодов.

Скучнее всего смотрелся матч в Одессе - четыре голевых момента за полтора часа. Все прочие отнес бы к средней категории зрелищности.

Интрига. Парадокс парадоксов. В большинстве игр решающего тура результат фактически определялся еще до перерыва.

Можно сказать, что “Александрия” добилась победы на 24-й минуте, когда счет открыл Безерра: единственная внятная голевая попытка “Оболони” после этого случилась уже при крупном счете. Автогол Педриньо на 27-й минуте означал успех “Полесья”: тут же счет удвоился, а в дальнейшем “Шахтер” не усердствовал.

Гол Понедельника на 38-й минуте в Кривом Роге означал начало конца “Миная”, события здесь развивались плюс-минус аналогичным образом. А “Черноморец” вообще “промолчал” всю игру, поэтому гол Очеретько в его раздевалку по факту зафиксировал победу “Днепра-1”.

Исключение составили “Динамо”, чей решающий мяч во Львове Царенко забил на 76-й минуте, и “Верес”, которому на минуту позже три очка в “лобовухе” с “Металлистом 1925” сохранил сэйв Когута.

Повторюсь, мы говорим о решающем туре чемпионата. Который, с точки зрения интриги поединков, стал худшим в сезоне.

Логика. Ни один из шести матчей не завершился с абсолютно закономерным счетом. Такого и не припомню.

“Александрия”, “Кривбасс” и “Днепр-1” на победу, безусловно, “наиграли” но с более скромным, пожалуй, счетом. И это, прежде всего, минус их соперникам.

А вот игры в Житомире и Львове, как и центральный поединок, вполне могли завершиться вничью. И это уже скорее плюс победителям. Впрочем, действия этого состава “Шахтера” мне как-то оценивать сложно.

Судейство. В принципе, оно ничего не зарешало. Хотя один эпизод и вызвал у меня живой интерес.

На 7-й минуте, при счете 0:0, не был назначен пенальти в ворота “Александрии” в Киеве за игру рукой Кампуша. Как учили нас на протяжении сезона ФИФА и коллега Юстас, главным приоритетом в этом случае является естественность положения руки. Точка. Если так, то нужно было ставить, и “Оболонь” можно считать пострадавшей.

Другое дело, что ни команда никоим образом не показала возможности достичь лучшего в матче, ни сам результат в итоге ни на что толком не повлиял.

В целом же, констатируем: в смысле арбитража, весенняя часть чемпионата стала лучшей за многие годы в УПЛ. Если не лучшей в ее истории: результативных ошибок минимум, а повлиявших на исход игры - и того меньше.

Везение. Это был тур имени “Полесья”. Мяч, срезанный Педриньо в свои ворота после углового, фактически определил успех Житомира в поединке с “Шахтером”. Прибавьте к этому значение победы - выход в Европу, и переоценить сей дар Фортуны будет невозможно.

Личности. Ну очень жидко с ними под занавес сезона получилось.

Лично мне больше других запомнился Яго Сикейра из “Вереса”. В плане эффективности отмечу александрийцев Безерру и Ковальца. Ну, может быть, еще упомяну Принса из “Кривбасса”.

Самая яркая фигура в воротах - Кудрик из “Полесья”, “съевший” все немногочисленные голевые шансы соперника. Еще запомнился Когут (“Верес”).

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении “Кривбасса” и “Вереса”. В принципе, дотянул до зачетной планки и “Металлист 1925”.

“Черноморца” на поле для зрителя, считайте, и не было. Даже “Минай”с “Оболонью”, соорудившие по парочке убогих шансов, сделали больше.

Таблица. “Днепр-1” и “Полесье” - в Европе. Чем чреват для нас успех первого - я столько говорил об этом раньше, что теперь просто без комментариев. Честно говоря, не в диком восторге и от второго, но доживем - увидим. “Рух” жаль, но не более того - все по делу, не заслужили.

“Верес” ждет плей-офф с “Эпицентром”, а “Оболонь” - с “Левым берегом”. Не следил за Первой лигой, но говорят, что в обоих случаях представителям УПЛ не должно составить чрезмерного труда отстоять свой статус. Как говорят в Одессе, будем посмотреть.

“Минай” столько потерял осенью, что мне затруднительно было представить его даже предпоследним. Увы, чуда не произошло. Фиаско “Металлиста 1925”, напротив, закономерно стало выглядеть именно весной - когда вострубили о возрождении харьковского футбола. Что ж, загремели под фанфарой, пора на перековку…

Итак, последний тур лично меня больше разочаровал. Самый симпатичный из борцов за Европу пролетел мимо кассы, самый веселый из конкурентов за выживание - вылетел. Об остальном вы прочли выше.

Мне сложно судить о том, лучше ли этот чемпионат, чем предыдущий. Но разваливающиеся на глазах “Днепр-1” и “Черноморец”, правдами и неправдами выживающая “Заря”, ушедший под лед “Металлист 1925” настроения как-то не добавляют. Как, впрочем, и бодро возвращающийся “Ингулец”.

Скажу одно. Искусственная интрига заключительного тура увенчала собой невероятно раздуваемый миф о самом непредсказуемом сезоне в истории. Не верите? Поговорим об этом в следующий раз - когда автор отчитается перед вами о том, насколько оправдался его прогноз накануне возобновления чемпионата.

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