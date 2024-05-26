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Известно, как Динамо планирует провести летнее межсезонье
Отпуск столичной команды продлится почти месяц
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
23 июня киевляне соберутся на клубной базе в Конча-Заспе. В этот день стартует подготовка к следующему сезону и футболисты пройдут медобследование.
После двух недель тренировок дома, 7 июля "Динамо" отправляется на сбор в Австрию, где сыграет ряд товарищеских поединков. Затем коллектив будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.
Футболисты олимпийской сборной и игроки национальной команды получат отдых, продолжительность которого будет зависеть от выступлений на соревнованиях. По крайней мере, до старта австрийского сбора все динамовцы должны уже вернуться в клуб.
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