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Известно, как Динамо планирует провести летнее межсезонье

Премьер-лига
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Отпуск столичной команды продлится почти месяц

Известно, как Динамо планирует провести летнее межсезонье

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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23 июня киевляне соберутся на клубной базе в Конча-Заспе. В этот день стартует подготовка к следующему сезону и футболисты пройдут медобследование.

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После двух недель тренировок дома, 7 июля "Динамо" отправляется на сбор в Австрию, где сыграет ряд товарищеских поединков. Затем коллектив будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

Футболисты олимпийской сборной и игроки национальной команды получат отдых, продолжительность которого будет зависеть от выступлений на соревнованиях. По крайней мере, до старта австрийского сбора все динамовцы должны уже вернуться в клуб.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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