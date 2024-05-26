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Форвард Ковалец, дубли Безерры и Очеретько, резервист Диалло. Символическая сборная 30-го тура УПЛ

Премьер-лига

Отмечаем лучших в последнем туре чемпионата Украины 2023/24

Форвард Ковалец, дубли Безерры и Очеретько, резервист Диалло. Символическая сборная 30-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы успешно провели кампанию 2023/24. Мы имели возможность наблюдать за падениями и взлетами, за откровенными провалами и сенсациями.

В последнем же туре родной УПЛ команды определили между собой судьбу последних еврокубковых путевок и билетов в Первую лигу. В частности, право представлять Украину на европейской арене в 30-м туре доыбли "Полесье" и "Днепр-1". Житомирские "волки" под руководством Сергея Шищенко на своем поле уверенно одолели действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера", а днепряне Юрия Максимова в Одессе переиграли немотивированных "моряков" Романа Григорчука.

В свою очередь, на прямую покинут элитный украинский дивизион закарпатский "Минай" и харьковский "Металлист 1925". Оба аутсайдера уступили в своих последних матчах. Место же сыграть в стыках за собой сохранили ровенский "Верес" и киевская "Оболонь".

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 30-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

  • Вратарь: Богдан Когут ("Верес")

Перед ровенчанами стояла важнейшая задача. Нужно было побеждать в очном поединке с конкурентом в борьбе за выживание в УПЛ. И "Верес" под руководством Олега Шандрука справился с этим. И в этом не в последнюю очередь есть заслуга стража ворот ровенской команды Когута. Богдан выглядел надежно на линии и подсказывал своим партнерам по обороне. Опытный 36-летний голкипер хоть и пропустил в игре с "Металлистом 1925", но этот забитый мяч Юрченко пришел после пенальти. Поэтому, вины вратаря в этом эпизоде нет.

  • Центральный защитник: Семен Вовченко ("Верес")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер Когута по оборонительной линии - Вовченко. Семен не показал ничего экстраординарного с точки зрения начала атак, но при этом надежно и организованно держал структуру в защите. А что еще надо в таком ответственном матче?

  • Центральный защитник: Хайдин Салиху (ЛНЗ)

Очередной хороший матч в исполнении косовского центрбека. Хайдин снова был лидером обороны команды Олега Дулуба и перекусывал практически все передачи в глубину от подопечных Сергея Долганского. Благодаря такой игре Салиху, ЛНЗ не пропустил от "Ворсклы" и одержал минимальную победу.

  • Левый фулбек: Богдан Михайличенко ("Полесье")

Хотя и позиция слева является родной для Богдана, однако в последний период и в частности в поединке с "горняками" Михайличенко действовал именно на правом фланге. По сути, он действовал как локомотив по всему фронту, успевая как в атаку, так и в оборону. Именно после его двух подач состоялись голы в ворота "Шахтера".

  • Правый фулбек: Андрей Понедельник ("Кривбасс")

Юрий Вернидуб также отвел своему подопечному роль закрывать весь фланг. Игрок криворожской команды был активным и у своих, и у чужих ворот. Понедельник несколько раз пробивал по воротам "Миная" и сумел открыть счет в той встрече, тем самым надломив дух и веру закарпатцев.

  • Центральный полузащитник: Олег Очеретько ("Днепр-1")

При достаточно блеклой игре от обеих команд в одесском поединке Олег был чуть ли не единственным кто проявлял желание и нацеленность на ворота. В итоге, под занавес первого тайма Очеретько сначала сам расписался в воротах "моряков", а во второй половине встречи ассистировал на Третьякова. Можно констатировать, что именно игра хавбека днепрян помогла "Днепру-1" сохранить место в еврокубковой зоне.

  • Центральный полузащитник: Оливье Тилль (ЛНЗ)

Люксембургский футболист в матче против полтавской "Ворсклы" выполнил "сухой лист" с углового, который и принес три очка его команде. Настоящее индивидуальное мастерство и украшение тура. Совершенно точно, подобные решения не являются тривиальным событием для УПЛ. Поэтому, смело включаем хавбека черкасцев в нашу сборную. Тем более, по игре против "зеленых" Тилль также не проваливался и был активным.

  • Атакующий полузащитник: Егор Твердохлеб ("Кривбасс")

В матче против "Миная" Желько Любеновича Егор максимально старался себя проявить против бывшей команды. Твердохлеб принял участие в третьем голе, а в первом тайме мог и сам забить дальним ударом. Хавбек криворожан был заметным и старательным на поле. Второй матч подряд (как и в игре с "Динамо") было заметно его желание зацепиться за основной состав, в котором он пока отсутствует.

  • Левый вингер: Самба Диалло ("Динамо")

Александр Шовковский провел ротацию своей команды на матч против "Руха". Чем и успешно воспользовался 21-летний сенегалец - Самба открыл счет во встрече с львовянами в начале второго тайма. При этом молодой вингер не просто был активным, а действовал с головой и старался играть комбинационно с партнерами. Интересно, повлияет ли такая игра Диалло на трансферные слухи о его возможном уходе из стана столичной команды ...

  • Правый вингер: Хуан Альвина Безерра ("Александрия")

Дубль в ворота "Оболони" говорит сам за себя. В игре против "пивоваров" бразилец сначала откликнулся в штрафной площадке на передачу Ковальца, отжал корпусом защитника киевлян и в одно касание завершил атаку. А во втором тайме Безерра классно открылся под передачу из глубины и эффектно на классе перебросил Кичака "парашютом".

  • Форвард: Кирилл Ковалец ("Александрия")

И еще один представитель команды Руслана Ротаня в нашей сборной. Да-да, никого пусть не удивляет позиция Ковальца в нашей формации. Номинально, конечно, Кирилл является центральный полузащитником. Однако, в игре против "Оболони" ему делегировали роль нападающего, с которой он и прекрасно справился. Ковалец записал на свой счет результативные гол+пас. К тому же, Кирилл, учитывая свои игровые качества, часто опускался в центральную зону и помогал своим партнерам развивать атаки.

  • Главный тренер: Сергей Шищенко ("Полесье")

Сегодня стало известно, что руководство житомирского клуба назначило нового главного тренера. Однако, отметить работу уже бывшего наставника "волков" нужно. В поединке заключительного тура "Полесье" неожиданно для всех сумело уверенно обыграть "Шахтер". Благодаря чему, новичок УПЛ в своем же первом сезоне добыл для себя историческую путевку в еврокубки.

Запасные: Олег Кудрик ("Полесье"), Мигель Кампуш ("Александрия"), Иван Дибанго ("Кривбасс"), Артур Авагимян ("Черноморец"), Олег Ильин ("Колос"), Роман Дидык ("Рух"), Максим Третьяков ("Днепр-1"), Виталий Дахновский ("Верес"), Таллес ("Рух"), Луифер ("Полесье"), Бенито ("Динамо"), Олег Кожушко ("Кривбасс").

***

Бонусом хочется отметить и разочарования тура:

  • Команда: "Оболонь". Да, "пивовары" все же, благодаря фиаско своих конкурентов, сохранили свое место в стыковых матчах. Однако, ну нельзя так инертно и без желания действовать в поединке, когда решается ваша судьба в элитном дивизионе. Киевляне Валерия Иващенко выдали хорошие первые 15 минут в игре с "Александрией", но после пропущенного сели и сникли. В итоге, "Оболонь" ничего интересного не показала впереди и даже не пыталась создать финальный штурм на ворота "горожан" перед собственными трибунами... Очень не хватало задора и эмоций от футболистов киевской команды.
  • Тренер: Виктор Скрипник ("Металлист 1925"). 54-летний специалист за 8 лет прошел путь от первого украинского тренера в топ-5 европейских лиг до Первой лиги. Нужно ли что-то еще здесь добавлять? Вопрос риторический.

Форвард Ковалец, дубли Безерры и Очеретько, резервист Диалло. Символическая сборная 30-го тура УПЛ - изображение 1

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