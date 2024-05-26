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Полесье победило команду Посольства Италии в Украине. Андрей Шевченко сыграл тайм за житомирян

Премьер-лига
Обновлено

Diplomatic Cup на базе "волков"

Полесье победило команду Посольства Италии в Украине. Андрей Шевченко сыграл тайм за житомирян

ТаТоТаке

Новина українською

На базе ФК “Полесье” состоялся товарищеский одноматчевой турнир Diplomatic Cup, в котором приняли участие команда работников житомирского клуба и работники Посольства Италии в Украине.

Как сообщает ТаТоТаке, за "волков" в первом тайме сыграл глава УАФ Андрей Шевченко. Он голами не отличился.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу украинской команды.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 18:35
Кому война, а кому Австрия
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
26.05.2024 в 18:35
Кому война, а кому Австрия
Ответить
1
0

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