Полесье победило команду Посольства Италии в Украине. Андрей Шевченко сыграл тайм за житомирян

На базе ФК “Полесье” состоялся товарищеский одноматчевой турнир Diplomatic Cup, в котором приняли участие команда работников житомирского клуба и работники Посольства Италии в Украине.

Как сообщает ТаТоТаке, за "волков" в первом тайме сыграл глава УАФ Андрей Шевченко. Он голами не отличился.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу украинской команды.