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Тренер Полесья Ашур: У нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды
Готов к работе
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоиспеченный главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал свое назначение на должность наставника команды.
“Мы готовы к работе, имеем конкретные цели, у нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды.
Вопрос результата самый главный. Важно быть максимально погруженным в процесс, выигрывать каждый поединок, и тогда результат будет.
Буду начинать работу с требований игры, они субъективны, но я должен убедить своих игроков. Тренировочный процесс – это инвестиция времени. Нельзя всегда играть в футбол, который мы рисуем в голове”, – передает слова Амада ТаТоТаке.
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