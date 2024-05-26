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Тренер Полесья Ашур: У нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды

Премьер-лига
Обновлено

Готов к работе

Тренер Полесья Ашур: У нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал свое назначение на должность наставника команды.

“Мы готовы к работе, имеем конкретные цели, у нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды.

Вопрос результата самый главный. Важно быть максимально погруженным в процесс, выигрывать каждый поединок, и тогда результат будет.

Буду начинать работу с требований игры, они субъективны, но я должен убедить своих игроков. Тренировочный процесс – это инвестиция времени. Нельзя всегда играть в футбол, который мы рисуем в голове”, – передает слова Амада ТаТоТаке.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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