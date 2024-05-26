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Пихаленок возвращается в Шахтер. Клубы договорились о трансфере игрока – источник
Сумма пока неизвестна
Фото: Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок вскоре станет футболистом "Шахтера". Об этом сообщает Игорь Бурбас.
“Пихаленок – без пяти минут игрок “Шахтера”. По моей информации, принципиальная договоренность между всеми сторонами достигнута”, – говорится в сообщении.
На данный момент остались лишь определенные финансовые нюансы.
Пихаленок – уроженец Донецка и воспитанник "Шахтера". До 2021 года он находился на контракте с “горняками”, после чего перешел на полноценной основе в “Днепр-1” за 700 тысяч евро.
В составе "Шахтера" Пихаленок провел семь матчей в трех разных сезонах. Также он выступал на правах аренды за Мариуполь и Днепр-1.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в пять миллионов евро.
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