ТаТоТаке опроверг информацию Бурбаса о трансфере Пихальонка в Шахтер

Сегодня Игорь Бурбас опубликовал информацию о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в "Шахтер". ТаТоТаке опубликовало опровержение.

Источники ТаТоТаке в обоих клубах утверждают, что "горняки" не делали никакого предложения днепрянам о трансфере Пихальонка.

В то же время в контракте хавбека прописан пункт приоритетности "Шахтера" в потенциальной покупке. Если какой-нибудь клуб предложит определенную сумму, которая устроит "Днепр-1", то "горняки" могут дать такую ​​же сумму и выкупить футболиста.