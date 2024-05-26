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ТаТоТаке опроверг информацию Бурбаса о трансфере Пихальонка в Шахтер

Премьер-лига

Пока еще ничего не договорено

ТаТоТаке опроверг информацию Бурбаса о трансфере Пихальонка в Шахтер

Фото: СК Дніпро-1

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Сегодня Игорь Бурбас опубликовал информацию о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в "Шахтер". ТаТоТаке опубликовало опровержение.

Источники ТаТоТаке в обоих клубах утверждают, что "горняки" не делали никакого предложения днепрянам о трансфере Пихальонка.

В то же время в контракте хавбека прописан пункт приоритетности "Шахтера" в потенциальной покупке. Если какой-нибудь клуб предложит определенную сумму, которая устроит "Днепр-1", то "горняки" могут дать такую ​​же сумму и выкупить футболиста.

"То есть "Шахтер" имеет право "первой ночи" в случае, если "Днепр-1" захочет продать своего лидера", - объясняет ТаТоТаке.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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