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ТаТоТаке опроверг информацию Бурбаса о трансфере Пихальонка в Шахтер
Пока еще ничего не договорено
Фото: СК Дніпро-1
Сегодня Игорь Бурбас опубликовал информацию о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в "Шахтер". ТаТоТаке опубликовало опровержение.
Источники ТаТоТаке в обоих клубах утверждают, что "горняки" не делали никакого предложения днепрянам о трансфере Пихальонка.
В то же время в контракте хавбека прописан пункт приоритетности "Шахтера" в потенциальной покупке. Если какой-нибудь клуб предложит определенную сумму, которая устроит "Днепр-1", то "горняки" могут дать такую же сумму и выкупить футболиста.
"То есть "Шахтер" имеет право "первой ночи" в случае, если "Днепр-1" захочет продать своего лидера", - объясняет ТаТоТаке.
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