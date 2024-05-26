Ротань останется тренировать Александрию

По информации источника, сегодня прошла встреча Руслана Ротаня и руководства команды. Стороны также обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества, информирует ТаТоТаке.

Действующий наставник "горожан" остается на своей должности. Отметим, что его контракт с клубом истекает через год. Таким образом, тренер доработает до завершения сделки.

На встрече также говорили о трансферных целях и возможном усилении в штабе. После этих решений и кадровых изменений будут объявлены конкретные задачи на сезон 2024/25. Ротань возглавляет "Александрию" с декабря 2022 года.