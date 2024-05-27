Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии

В воскресенье, 26 мая, состоялась встреча руководства "Металлист 1925" с тренерским штабом во главе с Виктором Скрипником.

Как сообщает SportArena, главный тренер коллектива выразил свои пожелания по поводу будущего сезона, комплектации и усиления состава команды. Стороны взяли время на размышления.

Скрипник не отказывается от ответственности и готов предпринять все возможные усилия для возвращения команды УПЛ, но только при условии подписания новых игроков.

Напомним, "Металлист 1925" закончил ушедший сезон украинской Премьер-лиги на последнем месте.

Скрипник возглавил харьковский клуб в конце декабря, набрал за этот период восемь очков и одержал лишь одну победу в 13 матчах.