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Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии
Наставнику нужно усиление
metalist1925.com
В воскресенье, 26 мая, состоялась встреча руководства "Металлист 1925" с тренерским штабом во главе с Виктором Скрипником.
Как сообщает SportArena, главный тренер коллектива выразил свои пожелания по поводу будущего сезона, комплектации и усиления состава команды. Стороны взяли время на размышления.
Скрипник не отказывается от ответственности и готов предпринять все возможные усилия для возвращения команды УПЛ, но только при условии подписания новых игроков.
Напомним, "Металлист 1925" закончил ушедший сезон украинской Премьер-лиги на последнем месте.
Скрипник возглавил харьковский клуб в конце декабря, набрал за этот период восемь очков и одержал лишь одну победу в 13 матчах.
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