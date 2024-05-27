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Защитник Кривбасса Рябов завершил футбольную карьеру
Воспитанник повесил бутсы на гвоздь в родной команде
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.
Рябов - воспитанник ДЮСШ "Кривбасс". За криворожцев он выступал с перерывом с 2007 года. Дебютировал за основную команду Вячеслав в 2009 году в дерби против "Днепра".
Также Рябов играл в составе "Горняка", "Колоса" и находился в аренде в польской "Унии".
Стоит отметить, что Рябов - единственный игрок, прошедший путь от возрождения "Кривбасса" до завоевания бронзовых наград УПЛ.
За "красно-белых" Вячеслав сыграл 57 матчей, в которых отметился 4 голами.
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