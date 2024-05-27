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Защитник Кривбасса Рябов завершил футбольную карьеру

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Воспитанник повесил бутсы на гвоздь в родной команде

Защитник Кривбасса Рябов завершил футбольную карьеру

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды в Telegram.

Рябов - воспитанник ДЮСШ "Кривбасс". За криворожцев он выступал с перерывом с 2007 года. Дебютировал за основную команду Вячеслав в 2009 году в дерби против "Днепра".

Также Рябов играл в составе "Горняка", "Колоса" и находился в аренде в польской "Унии".

Стоит отметить, что Рябов - единственный игрок, прошедший путь от возрождения "Кривбасса" до завоевания бронзовых наград УПЛ.

За "красно-белых" Вячеслав сыграл 57 матчей, в которых отметился 4 голами.

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Вячеслав Рябов Кривбасс
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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Александр Бураков
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