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Мишнёв не продлил контракт с Зарёй. Уже известно, куда перейдёт хавбек
Игрок выбрал другой вариант продолжения карьеры
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Дмитрий Мишнев сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
Согласно информации ТаТоТаке, 30-летний футболист не продлил контракт с луганской командой, и уже определился со своим будущим.
Новый сезон Мишнев начнет в составе "Александрии". Сообщается, что контракт подписан сроком на два года.
В сезоне-2023/24 хавбек отметился двумя голевыми ассистами в 29 матчах во всех турнирах.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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