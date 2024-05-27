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Мишнёв не продлил контракт с Зарёй. Уже известно, куда перейдёт хавбек

Премьер-лига

Игрок выбрал другой вариант продолжения карьеры

Мишнёв не продлил контракт с Зарёй. Уже известно, куда перейдёт хавбек

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Мишнев сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Согласно информации ТаТоТаке, 30-летний футболист не продлил контракт с луганской командой, и уже определился со своим будущим.

Новый сезон Мишнев начнет в составе "Александрии". Сообщается, что контракт подписан сроком на два года.

В сезоне-2023/24 хавбек отметился двумя голевыми ассистами в 29 матчах во всех турнирах.

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Опубликовал: Александр Бураков
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