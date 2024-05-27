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Динамо и Шахтер поборются за Герреро, - журналист

Премьер-лига

Гранды заинтересованы в подписании лидера "Зари"

Динамо и Шахтер поборются за Герреро, - журналист

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро вошел в сферу интересов "Динамо" и "Шахтера".

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Сейчас Герреро отсутствует в шорт-листах "Полесья". Они как-то переспали с этой идеей. Да, есть Луифер.

Из того, что я знаю - в борьбу за Герреро уже в определенном смысле включились "Динамо" и "Шахтер".

Конкретизирую. По крайней мере представители "Динамо" или "Шахтера" контактировали с представителями или Герреро, или "Зари", или самим Герреро относительно потенциального перехода", - сказал Спиваковский в эфире Youtube-канала "ТаТоТаке".

В прошлом сезоне 24-летний форвард провел за луганчан 33 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Герреро не покинет "Зарю" летом, но пропустит начало предсезонного сбора из-за вызова в сборную Панамы.

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Динамо Шахтер (Донецк) Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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