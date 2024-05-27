Динамо и Шахтер поборются за Герреро, - журналист

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро вошел в сферу интересов "Динамо" и "Шахтера".

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Сейчас Герреро отсутствует в шорт-листах "Полесья". Они как-то переспали с этой идеей. Да, есть Луифер.

Из того, что я знаю - в борьбу за Герреро уже в определенном смысле включились "Динамо" и "Шахтер".

Конкретизирую. По крайней мере представители "Динамо" или "Шахтера" контактировали с представителями или Герреро, или "Зари", или самим Герреро относительно потенциального перехода", - сказал Спиваковский в эфире Youtube-канала "ТаТоТаке".