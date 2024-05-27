Иван Гецко: Бронза для Кривбасса является почетной и заслуженной

Экс-нападающий "Черноморца", "Днепра", "Карпат", "Кривбасса", "Металлиста" и сборной Украины Иван Гецко – о событиях последнего, 30-го тура УПЛ для UA-Футбол.

– Заключительный тур чемпионата начался матчем, который не имел особого значения для обоих соперников – ЛНЗ – "Ворскла". Обе команды гарантировали себе места в середине турнирной таблицы, поэтому на них ничего не давило…

- Прежде всего хочу сказать, что если регламентом определено, что все матчи должны проводиться в одно и то же время, то это правило должно затрагивать всех без исключения участников Премьер-лиги. Независимо от того, решает та или иная команда какие-либо задачи или нет. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что не может система VAR работать на всех поединках – потому и произошел перенос с субботы на пятницу. Был выбран именно такой поединок, в котором обоим соперникам в турнирном плане ничего не требовалось.

- Многие болельщики ожидали, что "Минай" способен преподнести очередной сюрприз, однако в Кривом Роге утомленная турнирной борьбой закарпатская команда уступила "Кривбассу" 0:3. Ожидался ли такой результат вами?

- Когда в Кривом Роге поняли, что "Кривбасс" не может рассчитывать на что-то большее, чем третье место, то произошло так, что было проиграно три матча подряд. Это в определенной степени говорило о том, что у "Миная" будет шанс зацепиться за очки, необходимые для того, чтобы играть в переходных матчах. Но этого не случилось. Может быть, со стороны заинтересованных команд-конкурентов закарпатцев была стимуляция. Говорить в схожих вариантах можно все, что угодно. Впрочем, я бы не стал утверждать, что "Минай" на сегодняшний день мог бы обыграть "Кривбасс". Ведь криворожская команда занимает третье место в турнирной таблице и демонстрировала очень хороший футбол на протяжении всего чемпионата. "Кривбасс" заслужил бронзу, хотя по моему мнению, имел мотивацию бороться за еще более высокую ступень. Однако не бывает, чтобы команда, поднявшаяся с низов таблицы, сразу же завоевала первое или второе место. Поэтому третья позиция "Кривбасса" вполне почетная, а главное – заслуженная. Криворожская команда доказала всем, что она может играть и достойно смотреться в борьбе за медали.

– Ведя отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите, "Оболони" не повезло в последних трех турах. Только одно набранное очко на этом отрезке привело к попаданию столичной команды в зону переходных поединков.

- В этом матче расклад сил было таким, что "Александрия" играла без какого-либо психологического бремени, ведь туром раньше решила задачу избежать переходных игр. Я был на матче "Александрия" – "Днепр-1" в роли делегата УАФ, когда хозяева поля находились в ситуации "быть или не быть" в нижней части таблицы. Однако тогда александрийцы решили свои вопросы, обыграв днепрян. Было ясно, что команда есть, команда существует, имеет свои принципы и решает определенные задачи. Знаю, что многие футболисты остаются в Александрии. Тот же Ковалец, да и другие игроки. А это достаточно важно для будущего "горожан". Что касается "Оболони", то я не думаю, что по силе эта команда может конкурировать по составу с "Александрией". Коллектив из Кировоградщины довольно сплоченный, что он продемонстрировал в завершающей стадии сезона, доказав всем, что способен играть в хороший футбол и с ним нужно считаться.

– Как думаете, результат лобовой встречи конкурентов в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге "Металлист 1925" – "Верес", в котором победу одержали гости, закономерен?

– Не зря говорят, что побеждает сильнейший. Следовательно, это означает, что на тот день "Верес" был немного лучше и заслуженно решил свою задачу. Теперь ровенчане будут играть в переходных матчах за право остаться в Премьер-лиге с "Эпицентром". Мы знаем, что в подобных играх будет нелегко, но возможность для продолжения выступлений в классе сильнейших у "Вереса" есть.

– Одной из неожиданностей тура стало поражение "Зари" на своем поле от "Колоса". Коваливцы боролись за "имиджевые" три очка?

- Скорее всего, да. Мне тоже так кажется, что для "Колоса" очень важно было получить три очка, ведь в весенней части у коваливцев не все было сладко и гладко. Но эта команда доказала, что способна преподносить сюрпризы, что она и сделала в поединке с "Зарей".

– Еще в трех матчах тура решалась судьба двух еврокубковых путевок. Результат 1:2 в поединке между "Рухом" и киевским "Динамо" – по игре?

- Думаю, что да. Ведь "Динамо" не сделало того, что сделал "Шахтер". Тренерский штаб киевской команды не распустил основной состав в отпуск, а сохранил его до финиша чемпионата и сыграл с "Рухом". "Динамо" показало, что находится на хорошем ходу и у него все хорошо. Победа во Львове лишний раз показала, что перед следующим сезоном динамовцы имеют амбиции и задачу вернуть себе звание чемпиона Украины. А что касается "Руха", то это молодая команда, которая сегодня диктует серьезную философию в украинском футболе и где есть хорошая школа и будущее. У клуба есть немало игроков, которых мы еще не слышали и не знаем. Они еще не стали звездами, но дают хороший и содержательный футбол в УПЛ на сегодняшний день. "Рух" – это будущее украинского футбола, и это однозначно. Я больше, чем уверен, что у этого клуба есть хорошая перспектива, ведь в нем ведется большая и кропотливая работа. Мне приятно видеть, что она приносит свои плоды и результат.

- Очередное, уже восемнадцатое поражение в этом сезоне потерпел "Черноморец". Уступив в Одессе "Днепру-1" 0:2, "моряки" тем самым дали возможность сопернику завоевать право играть в Лиге Конференций.

– Начну с "Днепра-1". Как бы сегодня ни лихорадило эту команду, она стремится к высоким результатам. Я давно знаком с ее рулевым Юрием Максимовым, с которым приходилось раньше вместе играть, поэтому очень хорошо знаю его характер и амбиции. Он в "Днепре-1" доказал, что работает до конца. Этот специалист выполняет задачу, которая ставилась перед командой. Могу сказать, что он ее почти выполнил – команда финишировала на четвертом месте и получила право играть в еврокубках. В "Днепре-1" есть проблемы, связанные с кадрами. Иностранные игроки, которые играли в команде в осенней части чемпионата, выехали из-за форсмажорных обстоятельств – войну. Так что играть весной пришлось нашими, украинскими футболистами. Однако они сыграли на достаточно серьезном уровне. И не важно, уйдет Максимов из "Днепра-1" или не уйдет, но даже если действительно уйдет, то он оставит после себя очень боеспособный коллектив, который будет способен создавать конкуренцию нашим грандам – "Шахтеру" и "Динамо". А вот за "Черноморец" мне очень досадно. Я живу в Одессе и не один сезон провел в этой команде как игрок и как тренер, поэтому болею за свой родной клуб. Пять-шесть последних матчей, которые провел "Черноморец", оставили не очень приятный осадок на сердце. Было видно, что после того, как удалось решить вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге, в команде посчитали: все, хватит – больше ничего нам не нужно. Какой-либо борьбы и интриги на сегодняшний день у команды нет. Что будет с "Черноморцем" дальше – мне сложно сказать. Это должны решать люди, работающие в одесском клубе. Вдвойне досадно, что такой футбольный город, как Одесса, вместо того, чтобы играть в еврокубках, борется за место в середине таблицы. Ведь у "Черноморца" хорошая инфраструктура – ​​есть собственная тренировочная база, красавец-стадион. Вот и болит душа: почему команда занимает итоговое место так низко (12-я позиция по завершению сезона-2023/24 – прим. авт.), а не находится в четверке или пятерке? Такой результат для команды с таким именем и такими традициями совсем не добавляет вдохновения. "Черноморец" на сегодняшний день должен играть гораздо лучше и занимать место гораздо выше.

– Еще одним клубом, завоевавшим еврокубковую путевку, стало "Полесье". Насколько значима победа житомирцев над чемпионом, "Шахтером"?

- Я так понимаю, что основные исполнители "Шахтера" ушли в отпуск, поэтому в Житомире играли футболисты условно второго состава. Ведь уровень игроков был не самым высоким. Приятно, что "Полесье" нашло в себе силы одержать столь важную для себя победу. Вот и сумели достичь то, что хотели – еврокубковую путевку.

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