Полесье планирует устроить масштабную кадровую чистку. В списке три экс-динамовца

"Полесье" начинает существенное обновление штата.

Как сообщает ТаТоТаке, в следующем сезоне руководство и тренерский штаб житомирского клуба не рассчитывают, как минимум, на девять футболистов.

В список вошли опытные вратари Денис Бойко и Артем Поспелов, защитники Артем Шабанов и Василий Кравец, хавбек Василий Грицук и форвард Денис Ндукве.

Также не планируется продление арендных соглашений Никиты Кравченко (вернется в "Динамо"), Ивана Петряка ("Шахтер") и Яссина Фортюне ("Сьон").

Источник отмечает, что это не последние кадровые изменения в команде.

Вчера на должность главного тренера "Полесья" был назначен Имад Ашур.