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Полесье планирует устроить масштабную кадровую чистку. В списке три экс-динамовца

Премьер-лига

Грядут большие перемены

Полесье планирует устроить масштабную кадровую чистку. В списке три экс-динамовца

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" начинает существенное обновление штата.

Как сообщает ТаТоТаке, в следующем сезоне руководство и тренерский штаб житомирского клуба не рассчитывают, как минимум, на девять футболистов.

В список вошли опытные вратари Денис Бойко и Артем Поспелов, защитники Артем Шабанов и Василий Кравец, хавбек Василий Грицук и форвард Денис Ндукве.

Также не планируется продление арендных соглашений Никиты Кравченко (вернется в "Динамо"), Ивана Петряка ("Шахтер") и Яссина Фортюне ("Сьон").

Источник отмечает, что это не последние кадровые изменения в команде.

Вчера на должность главного тренера "Полесья" был назначен Имад Ашур.

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Денис Бойко Иван Петряк трансферы Артем Шабанов Полесье (Житомир) Никита Кравченко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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