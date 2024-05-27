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Полесье планирует устроить масштабную кадровую чистку. В списке три экс-динамовца
Грядут большие перемены
Фото: ФК Полісся
"Полесье" начинает существенное обновление штата.
Как сообщает ТаТоТаке, в следующем сезоне руководство и тренерский штаб житомирского клуба не рассчитывают, как минимум, на девять футболистов.
В список вошли опытные вратари Денис Бойко и Артем Поспелов, защитники Артем Шабанов и Василий Кравец, хавбек Василий Грицук и форвард Денис Ндукве.
Также не планируется продление арендных соглашений Никиты Кравченко (вернется в "Динамо"), Ивана Петряка ("Шахтер") и Яссина Фортюне ("Сьон").
Источник отмечает, что это не последние кадровые изменения в команде.
Вчера на должность главного тренера "Полесья" был назначен Имад Ашур.
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