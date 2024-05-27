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Филиппов - о возможном уходе из Днепра-1: Рассматриваю все варианты

Премьер-лига

Форвард пока в раздумьях

Филиппов - о возможном уходе из Днепра-1: Рассматриваю все варианты

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов дал оценку прошедшему сезону, а также рассказал о планах на будущее.

- Как бы вы подытожили этот сезон для "Днепра-1"? Можно ли его считать успешным? С одной стороны, команда вышла в еврокубки, но с другой - была возможность бороться за более высокие места в таблице, ведь на определенном этапе сезона вы были в числе лидеров.

- Сезон получился можно сказать немного скомканный. Начали очень тяжело, потом набрали до зимнего перерыва хороший ход, а потом снова немного сбавили обороты. Однако с нашими трудностями заняли еврокубковое место. Поэтому, как говорится, "имеем то что имеем".

- Как бы вы оценили свой личный сезон? Довольны ли вы своей игрой в целом?

- Я никогда не могу быть доволен своей игрой, всегда хочу выжимать из себя максимум. Я благодарен команде, руководству, тренерскому составу за возможность играть за этот клуб, на этом стадионе. Хотелось бы конечно немного большего лично от себя, но главное что у меня была игровая практика и возможность помогать своей команде.

- Какое будущее вы видите для своей карьеры? Планируете остаться в команде, или рассматриваете другие варианты, возможно, как в Украине, так и за рубежом?

- На данный момент у меня практически закончился контракт, поэтому рассматриваю все варианты и ищу те, где в первую очередь я буду нужен как игрок.

- Это не "Днепр-1"?

- Рассматриваю все варианты.

- Можете сказать сейчас о вариантах, это Украина или зарубежные варианты тоже есть?

- Пока не скажу.

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Опубликовал: Александр Бураков
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