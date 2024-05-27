Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оба - с Полесья. Определены лучшие игрок и тренер последнего тура УПЛ
Зрители оценили выдающуюся победу житомирского клуба
polissyafc.com
УПЛ подвела итоги голосования за звание лучших игрока и тренера 30-го тура УПЛ.
На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.
Лучшим футболистом тура был выбран нападающий "Полесья" Луифер Эрнандес, который набрал 46,2% голосов.
Результаты голосования:
- Луифер - 46,2%
- Безерра - 22,3%
- Диало - 17%
- Очеретько - 14,6%
Лучшим тренером стал наставник "Полесья" Сергей Шищенко. У него 46,9% голосов.
Результаты голосования:
- Шищенко - 46,9%
- Шандрук - 25,3%
- Ротань - 19,3%
- Максимов - 8,6%
Напомним, что в заключительном матче сезона "Полесье" победило "Шахтер" (2:0) и получило право играть в Лиге Конференций. Нападающий Луифер отметился голом в ворота "горняков".
Популярное сейчас
- Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
- Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО