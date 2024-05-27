Оба - с Полесья. Определены лучшие игрок и тренер последнего тура УПЛ

УПЛ подвела итоги голосования за звание лучших игрока и тренера 30-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Лучшим футболистом тура был выбран нападающий "Полесья" Луифер Эрнандес, который набрал 46,2% голосов.

Результаты голосования:

Луифер - 46,2%

Безерра - 22,3%

Диало - 17%

Очеретько - 14,6%

Лучшим тренером стал наставник "Полесья" Сергей Шищенко. У него 46,9% голосов.



Результаты голосования:

Шищенко - 46,9%

Шандрук - 25,3%

Ротань - 19,3%

Максимов - 8,6%

Напомним, что в заключительном матче сезона "Полесье" победило "Шахтер" (2:0) и получило право играть в Лиге Конференций. Нападающий Луифер отметился голом в ворота "горняков".