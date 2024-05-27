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ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока месяца
На награду претендуют четыре игрока
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам мая.
На эту награду номинированы четверо футболистов. Это полузащитники Эйнел Соареш, Оливье Тилль, Хайдин Салиху и защитник Назарий Муравский.
В этом месяце черкасский клуб провел 4 игры: победа над "Колосом" (3:1), "Зарей" (2:1), "Ворсклой" (1:0) и поражение от "Оболони" (0:1).
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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