  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига

На награду претендуют четыре игрока

ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока месяца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам мая.

На эту награду номинированы четверо футболистов. Это полузащитники Эйнел Соареш, Оливье Тилль, Хайдин Салиху и защитник Назарий Муравский.

В этом месяце черкасский клуб провел 4 игры: победа над "Колосом" (3:1), "Зарей" (2:1), "Ворсклой" (1:0) и поражение от "Оболони" (0:1).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

Читайте такжеДулуб: О таком финишном спурте можно было только мечтать
По теме
yellow-arrow
Ванат: Динамо проиграло чемпионат не в игре с Шахтером, а намного раньше
yellow-arrow
Оба - с Полесья. Определены лучшие игрок и тренер последнего тура УПЛ
yellow-arrow
Филиппов - о возможном уходе из Днепра-1: Рассматриваю все варианты
ЛНЗ (Черкассы) Оливье Тилль Назарий Муравский Хайдин Салиху Эйнел Соареш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости