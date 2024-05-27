ЛНЗ проводит голосование за лучшего игрока месяца

"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам мая.

На эту награду номинированы четверо футболистов. Это полузащитники Эйнел Соареш, Оливье Тилль, Хайдин Салиху и защитник Назарий Муравский.

В этом месяце черкасский клуб провел 4 игры: победа над "Колосом" (3:1), "Зарей" (2:1), "Ворсклой" (1:0) и поражение от "Оболони" (0:1).

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.