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Ванат: Динамо проиграло чемпионат не в игре с Шахтером, а намного раньше
Форвард киевлян - об итогах сезона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат подвел итоги сезона, в котором его команда заняла второе место.
- Влад, "Динамо" - вице-чемпион Украины, который значительно прибавил в весенней части сезона. В каких аспектах вам нужно прибавлять, чтобы в следующем сезоне улучшить свои достижения?
- Этот вопрос лучше адресовать тренерам. С нашей стороны - работать и улучшать свою игру. Сейчас в "Динамо" много молодежи прогрессирует, вырисовывается более сильная команда, чем была в прошлом году.
- Какие выводы "Динамо" сделало после Классического?
- Много можно было услышать отзывов, что это был футбол именно европейского уровня - атакующий, интенсивный. Играли две равные команды. "Шахтеру" в этом матче больше повезло. За счет этого они победили.
- У вас было несколько опасных моментов. Где было слабое звено у "Шахтера"?
- После забитого гола "Шахтер" начал играть больше по счету. Они отошли назад. Моменты начали у нас возникать, когда высоко их накрывали.
- Почему вам не удалось реализовать свои моменты?
- Возможно, какие-то нервы были. Давление перед игрой ребятам давалось в знаки. Не получалось то, что мы наигрывали на тренировках.
- По твоему мнению, "Шахтер" был готов к сильной оппозиции "Динамо"?
- Не знаю, были ли готовы, но после 70-й минуты они начали валиться на газон от усталости. Не знаю, почему так рано у них начались судороги, хотя они играют на уровне группы Лиги чемпионов.
- Ты согласен с тем, что "Динамо" стоило осенью цепляться за чемпионство, когда у "Шахтера" были проблемы?
- Я считаю, что мы проиграли чемпионат не в игре с "Шахтером", а намного раньше. С тем самым "Полесьем", когда уступили в Житомире (2:3). Даже если не брать во внимание ничьи с "Вересом" (1:1) и "ЛНЗ" (1:1) во втором круге. Две такие потери, которые трудно объяснить.
- Если вспоминать матч в Ровно: "Динамо" забило быстрый гол, но где-то раньше времени начали играть на удержание, хотя имели кучу моментов закрыть игру...
- Возможно, где-то подумали, что выиграли на одной ноге, а получилось по-другому.
- Недооценка имела место?
- Скорее всего - да.
- А что случилось с "ЛНЗ", вынося за скобки привоз Нещерета?
- Проблема у нас была. У меня был хороший момент, у Бражко. Много не забили. Думали, что сейчас не забили и в следующий момент залетит, а после пропущенного гола тяжело было взломать оборону "ЛНЗ".
- Как молодежь "Динамо" справляется, когда матчи не идут по вашему сценарию?
- Когда ты выходишь на поле, то не думаешь об этом, а после игры думаешь - как так?
- Самоедством не занимаешься?
- После игры проанализировал игру - и все. Если думать об этом долго, можно реально себя съесть.
- Как переключаешься после неудачных игр?
- Семья, работа... Тренироваться еще упорнее, чтобы в следующем матче победить, - рассказал Ванат.
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