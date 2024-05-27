Ванат: Динамо проиграло чемпионат не в игре с Шахтером, а намного раньше

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат подвел итоги сезона, в котором его команда заняла второе место.

- Влад, "Динамо" - вице-чемпион Украины, который значительно прибавил в весенней части сезона. В каких аспектах вам нужно прибавлять, чтобы в следующем сезоне улучшить свои достижения?

- Этот вопрос лучше адресовать тренерам. С нашей стороны - работать и улучшать свою игру. Сейчас в "Динамо" много молодежи прогрессирует, вырисовывается более сильная команда, чем была в прошлом году.

- Какие выводы "Динамо" сделало после Классического?

- Много можно было услышать отзывов, что это был футбол именно европейского уровня - атакующий, интенсивный. Играли две равные команды. "Шахтеру" в этом матче больше повезло. За счет этого они победили.

- У вас было несколько опасных моментов. Где было слабое звено у "Шахтера"?

- После забитого гола "Шахтер" начал играть больше по счету. Они отошли назад. Моменты начали у нас возникать, когда высоко их накрывали.

- Почему вам не удалось реализовать свои моменты?

- Возможно, какие-то нервы были. Давление перед игрой ребятам давалось в знаки. Не получалось то, что мы наигрывали на тренировках.

- По твоему мнению, "Шахтер" был готов к сильной оппозиции "Динамо"?

- Не знаю, были ли готовы, но после 70-й минуты они начали валиться на газон от усталости. Не знаю, почему так рано у них начались судороги, хотя они играют на уровне группы Лиги чемпионов.

- Ты согласен с тем, что "Динамо" стоило осенью цепляться за чемпионство, когда у "Шахтера" были проблемы?

- Я считаю, что мы проиграли чемпионат не в игре с "Шахтером", а намного раньше. С тем самым "Полесьем", когда уступили в Житомире (2:3). Даже если не брать во внимание ничьи с "Вересом" (1:1) и "ЛНЗ" (1:1) во втором круге. Две такие потери, которые трудно объяснить.

- Если вспоминать матч в Ровно: "Динамо" забило быстрый гол, но где-то раньше времени начали играть на удержание, хотя имели кучу моментов закрыть игру...

- Возможно, где-то подумали, что выиграли на одной ноге, а получилось по-другому.

- Недооценка имела место?

- Скорее всего - да.

- А что случилось с "ЛНЗ", вынося за скобки привоз Нещерета?

- Проблема у нас была. У меня был хороший момент, у Бражко. Много не забили. Думали, что сейчас не забили и в следующий момент залетит, а после пропущенного гола тяжело было взломать оборону "ЛНЗ".

- Как молодежь "Динамо" справляется, когда матчи не идут по вашему сценарию?

- Когда ты выходишь на поле, то не думаешь об этом, а после игры думаешь - как так?

- Самоедством не занимаешься?

- После игры проанализировал игру - и все. Если думать об этом долго, можно реально себя съесть.

- Как переключаешься после неудачных игр?

- Семья, работа... Тренироваться еще упорнее, чтобы в следующем матче победить, - рассказал Ванат.