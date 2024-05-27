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Шахтер выселили из Emily Resort - комплекс принадлежит почетному президенту Руха

Премьер-лига

Ходят мнения, что дончане "сдали" матч "Полесью"

Шахтер выселили из Emily Resort - комплекс принадлежит почетному президенту Руха

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко заявил, что "Шахтер" выселили из отельного комплекса Emily Resort.

"Я не разбираюсь, где сдача, а где просто команда плохо играет в футбол. Я не разбираюсь. "Шахтер" на расслабоне сыграл явно. Это было очевидно. Так же в конце концов как и в прошлом сезоне в последнем туре против "Ворсклы". Тогда говорили, что это была, кстати, благодарность "Ворскле" за отобранные очки у "Днепра-1" в чемпионской гонке. Сейчас говорят о "сливе" "Полесью". С другой стороны, у нас в футболе всегда так было. Кому-то что-то о ком-то надо говорить.

Вот мне сегодня WhatsApp рассказал, что "Шахтер" выселили из Emily Resort. Мол, потому что у кого-то есть комфортная уверенность, что против "Полесья" "Шахтер" не очень выкладывался на полную. Такая вот история. Для меня, если честно, эта история забавная. Для "Руха" и "Шахтера", я думаю, не очень", - сказал Вацко в эфире своего Youtube-канала.

Отметим, что "Шахтер" базируется во Львове, в частности на Академии "Руха", в отельном комплексе Emily Resort, которым владеет Георгий Козловский (почетный президент "Руха").

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Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
27.05.2024 в 18:56
ЛОЛ. То есть, в их бедах виноват выставивший дубль Шахтер, а не они сами, не обыгравшие тоже выставившее еще более слабый дубль Динамо
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Комментарии 4
Джим Слэйд (Харьков)
27.05.2024 в 18:56
ЛОЛ. То есть, в их бедах виноват выставивший дубль Шахтер, а не они сами, не обыгравшие тоже выставившее еще более слабый дубль Динамо
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0
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avatar
Просто Квашин (Харків)
27.05.2024 в 17:26
Браво РУХ ! Так тримати ! Гоніть аферистів !
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1
shura73 (угледар)
27.05.2024 в 18:12
слюни подотри чмо. твоё ....динамо- "святоши"
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shura73 (угледар)
27.05.2024 в 18:14
и поцелуй в зад вацко,который не дождался победы динамо в чемпионате
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