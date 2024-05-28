Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
Эпицентр - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29 мая ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Верес
Завтра свой первый матч за возможность в следующем сезоне играть в УПЛ проведут "Эпицентр" и "Верес". Представитель Первой лиги будет принимать ровенский коллектив на "Арене Левый берег", ведь стадион в Каменце-Подольском не соответствует регламентным нормам для проведения матчей уровня УПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в среду, 29 мая.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football
После выхода в УПЛ 2021 года "Вересу" приходилось играть стыковые матчи в прошлом сезоне - по сумме двух матчей ровенчане разгромили запорожский "Металлург" (6:2). "Эпицентр" в элитном дивизионе еще не выступал.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Популярное сейчас
- "Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок
- Лучшие в туре УПЛ, чистка в Полесье. Главные новости за 27-е мая
- Криштиану Роналду побил рекорд по количеству голов в Саудовской Аравии
- Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО