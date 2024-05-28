Эпицентр – Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ

Завтра свой первый матч за возможность в следующем сезоне играть в УПЛ проведут "Эпицентр" и "Верес". Представитель Первой лиги будет принимать ровенский коллектив на "Арене Левый берег", ведь стадион в Каменце-Подольском не соответствует регламентным нормам для проведения матчей уровня УПЛ.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени в среду, 29 мая.

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После выхода в УПЛ 2021 года "Вересу" приходилось играть стыковые матчи в прошлом сезоне - по сумме двух матчей ровенчане разгромили запорожский "Металлург" (6:2). "Эпицентр" в элитном дивизионе еще не выступал.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).