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Назначены арбитры на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25

Премьер-лига

Игры состоятся 29 мая

Назначены арбитры на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ 2024/25

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на первые матчи плей-офф за право участия в УПЛ сезона-2024/2025.

Первые матчи

29.05.2024

"Эпицентр" - "Верес". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра - Куцев В. А. (Киевская обл.), Думенко В. П. (Харьков), четвертый арбитр - Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража - Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы).

Арбитр ВАА - Омельченко А. В. (Славянск), ассистент ВАА - Чертоляс М. В. (Херсон), наблюдатель ВАА - Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ - Нестрига Ю. Г. (Киев).

"Оболонь" - "Левый берег". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 18:00. Арбитр - Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра - Высоцкий В. А. (Запорожье), Рыбченко И. О. (Запорожье), четвертый арбитр - Новохатний В. В. (Черкассы), наблюдатель арбитража - Можаровский Ю. А. (Львов).

Арбитр ВАА - Пасхал И. Ю. (Херсон), ассистент ВАА - Володин В. В. (Херсон), наблюдатель ВАА - Лысенчук С. Г. (Киевская обл.). Делегат УАФ - Иванченко Ю. А. (Киевская обл.).

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Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Эпицентр (Каменец-Подольский) Левый берег (Киев)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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