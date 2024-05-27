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Назаренко: У нас была задача победить Шахтер, а дальше как сложится

Премьер-лига

"Полесье" пробилось в еврокубки

Назаренко: У нас была задача победить Шахтер, а дальше как сложится

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (2:0) в заключительном туре УПЛ.

"Не все от нас зависело, и мы ожидали от трибун реакции, вышли ли мы в еврокубки. Сейчас очень счастливы. Мы верили до последнего. Без веры нет смысла играть. У нас была задача победить "Шахтер", а дальше как сложится.

У нас были и хорошие матчи, и не очень, но если мы в еврокубках, то все хорошо", - сказал Назаренко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, "Полесье" заняло 5-е место в УПЛ и впервые в истории сыграет в еврокубках.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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