Назаренко: У нас была задача победить Шахтер, а дальше как сложится

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился впечатлениями от победы над "Шахтером" (2:0) в заключительном туре УПЛ.

"Не все от нас зависело, и мы ожидали от трибун реакции, вышли ли мы в еврокубки. Сейчас очень счастливы. Мы верили до последнего. Без веры нет смысла играть. У нас была задача победить "Шахтер", а дальше как сложится.

У нас были и хорошие матчи, и не очень, но если мы в еврокубках, то все хорошо", - сказал Назаренко в комментарии УПЛ ТВ.