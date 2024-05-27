Полесье объявило об уходе воспитанника Арсенала и еще двоих игроков

"Полесье" прекращает сотрудничество арендованными полузащитниками Иваном Петряком и Яссином Фортюне, а также с защитником Никитой Кравченко.

"Клуб благодарен футболистам за их вклад в достижения клуба и желает дальнейших успехов в карьере. Вместе мы написали замечательную страницу в истории нашего клуба", - говорится в сообщении.

30-летний Петряк принадлежит "Шахтеру". В составе "волков" он провел 8 матчей, без результативных действий.

25-летний Фортюне, который начинал карьеру в лондонском "Арсенале", имеет контракт со швейцарским "Сьоном". За житомирский клуб он отыграл 12 поединков и отдал 1 ассист.

26-летний Кравченко принадлежит киевскому "Динамо". В футболке полищуков он принял участие в 15 встречах и оформил 2 голевые передачи.