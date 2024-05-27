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Полесье объявило об уходе воспитанника Арсенала и еще двоих игроков

Премьер-лига

У футболистов закончились арендные соглашения

Полесье объявило об уходе воспитанника Арсенала и еще двоих игроков

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" прекращает сотрудничество арендованными полузащитниками Иваном Петряком и Яссином Фортюне, а также с защитником Никитой Кравченко.

"Клуб благодарен футболистам за их вклад в достижения клуба и желает дальнейших успехов в карьере. Вместе мы написали замечательную страницу в истории нашего клуба", - говорится в сообщении.

30-летний Петряк принадлежит "Шахтеру". В составе "волков" он провел 8 матчей, без результативных действий.

25-летний Фортюне, который начинал карьеру в лондонском "Арсенале", имеет контракт со швейцарским "Сьоном". За житомирский клуб он отыграл 12 поединков и отдал 1 ассист.

26-летний Кравченко принадлежит киевскому "Динамо". В футболке полищуков он принял участие в 15 встречах и оформил 2 голевые передачи.

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Иван Петряк Полесье (Житомир) Никита Кравченко Яссин Фортюн
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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