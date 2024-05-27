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Нагнойный покидает Зарю - Источник

Премьер-лига

Игрок подписал контракт с новым клубом

Нагнойный покидает Зарю - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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22-летний полузащитник Денис Нагнойный покидает "Зарю". Об этом пишет польский журналист Пьотр Слонка в своем Telegram-канале.

По данным источника, футболист подписал контракт с новым клубом. Новая команда игрока не названа.

Ранее была информация, что Нагнойный уже подписал предварительный контракт с "Металлистом 1925". Месяц назад сообщалось, что хавбек получил разрыв крестообразных связок и пропустит около 7 месяцев.

Напомним, что Денис Нагнойный с зимы тренировался с командой "Зари" U-19 из-за отказа продлевать контракт с луганским клубом. Его соглашение с луганчанами истекает этим летом.

Всего в составе "Зари" он сыграл 37 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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