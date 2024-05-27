Черноморец установил абсолютный антирекорд

Один из одесских статистиков зафиксировал неутешительный для "Черноморца" показатель. Главная команда Одессы впервые в своей украинской истории потерпела наибольшее количество поражений. Это произошло по итогам только что завершившегося сезона-2023/24, в котором их насчитывается 18 – кстати, больше всех среди остальных участников УПЛ.

До этого наибольшее количество "баранок" было у "Черноморца" в сезоне-2018/19, когда его возглавлял болгарин Ангел Червенков – 17.

Интересно, что нынешний показатель поражений является абсолютным антирекордом одесской команды за всю ее историю, ведь начиная с 1936-го года и до 1991-го никто из предшественников "Черноморца", как и он сам, в чемпионате СССР 18 раз не проигрывал. Два самых неудачных сезона по количеству проигрышей были в 1939-м и 1967-м годах (по 17 поражений).