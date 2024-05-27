Игрок Полесья: Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию

Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко поделился мыслями после победы над "Шахтером" (2:0) в заключительном туре УПЛ.

"Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию. Мы своим характером и усилиями показали, что это нам по силам.

Я бы не сказал, что у "Шахтера" был экспериментальный состав. Да, лидеры не играли, но там все игроки высокого класса. Нелегко было выиграть.

Самым трудным в сезоне было одержать первую победу во втором круге. Нам это удалось, и вся команда счастлива от 5 места", - рассказал Кушниренко.