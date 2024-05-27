  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Полесья: Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Полесья: Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию

Премьер-лига

Житомирский клуб впервые в истории сыграет в еврокубках

Игрок Полесья: Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Богдан Кушниренко поделился мыслями после победы над "Шахтером" (2:0) в заключительном туре УПЛ.

"Верили до последнего, что сможем занять еврокубковую позицию. Мы своим характером и усилиями показали, что это нам по силам.

Я бы не сказал, что у "Шахтера" был экспериментальный состав. Да, лидеры не играли, но там все игроки высокого класса. Нелегко было выиграть.

Самым трудным в сезоне было одержать первую победу во втором круге. Нам это удалось, и вся команда счастлива от 5 места", - рассказал Кушниренко.

Напомним, "Полесье" заняло 5-е место в УПЛ и впервые в истории сыграет в еврокубках.

По теме
yellow-arrow
Сарапий: Всегда хочется бороться за медали, а не просто за попадание в Европу
yellow-arrow
Черноморец установил абсолютный антирекорд
yellow-arrow
Нагнойный покидает Зарю - Источник
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Богдан Кушниренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
27.05.2024 в 20:42
сколько заплатили ШД --так не бывает
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.05.2024 в 20:42
сколько заплатили ШД --так не бывает
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости