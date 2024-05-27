Сарапий: Всегда хочется бороться за медали, а не просто за попадание в Европу

Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий прокомментировал победу над "Черноморцем" (2:0) в 30-м туре УПЛ и подвел итоги сезона.

- Подведите, пожалуйста, итоги этого сезона для "Днепра-1"? Является ли он удачным? Потому что с одной стороны оформили выход в еврокубки, но с другой могли побороться за большее. В свое время были в лидерах таблицы.

- В целом мы довольны сезоном, поскольку выполнили поставленную задачу, но понимаем, что могли занять место выше, чем 4. Всегда хочется бороться за медали, а не просто за попадание в Европу.

- Что касается матча с "Черноморцем", во время празднования одного из голов - Юрий Максимов и Евгений Селезнев побежали радоваться с командой к чужим воротам, в прессе была информация, что Юрий Максимов во время празднования сказал, что-то в духе "Полесье выиграет, мы не можем проиграть". Правда ли это?

- Мы все понимали, насколько важен этот матч и для тренерского штаба, и для руководства, поэтому и были такие эмоции. Он тогда сказал коротко: "Давайте ребята, "Полесье" 2:0 выиграет".

- Следили ли вы в перерыве за тем, как играют конкуренты в турнирной таблице, и было ли это обременительным бременем?

- Мы в перерыве знали как играют конкуренты, но отталкивались только от своей игры.

- Какие эмоции испытали после финального свистка? Сезон, думаю согласитесь, был очень тяжелым.

- Для меня ощущение победы это когда ты заходишь в раздевалку и все радуются. Наверное только тогда приходит понимание выполненного, - отметил Сарапий.