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Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты
Львовский клуб уже завершил сотрудничество с 4 игроками
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" покинут ряд игроков, сообщает Sport.ua.
По информации источника, за львовский клуб больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.
Также утверждается, что компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых "зелено-белые" откажутся. Конкретика с ними появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.
Ранее главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич заявлял, что 60% игроков команды не тянут уровень УПЛ и нужно изменить состав.
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