Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты

"Карпаты" покинут ряд игроков, сообщает Sport.ua.

По информации источника, за львовский клуб больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.

Также утверждается, что компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых "зелено-белые" откажутся. Конкретика с ними появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.

Ранее главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич заявлял, что 60% игроков команды не тянут уровень УПЛ и нужно изменить состав.