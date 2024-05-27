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Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты

Премьер-лига

Львовский клуб уже завершил сотрудничество с 4 игроками

Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты

Фото: ФК Карпати

Новина українською

"Карпаты" покинут ряд игроков, сообщает Sport.ua.

По информации источника, за львовский клуб больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.

Также утверждается, что компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых "зелено-белые" откажутся. Конкретика с ними появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.

Ранее главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич заявлял, что 60% игроков команды не тянут уровень УПЛ и нужно изменить состав.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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