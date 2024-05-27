Пихаленок: Какой смысл ехать в иностранный середняк?

Полузащитник и лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал о своих планах на будущее.

- Рассматриваю варианты. Украинские и зарубежные клубы. Не обязательно зарубежный клуб, потому что если это будет условный середняк и мне там не понравится, какой смысл ехать, если буду иметь в Украине интересное предложение? Могу и здесь остаться. Будем смотреть, когда уже какая-то конкретика будет.

- Это взаимовыгодная история? И клуб заработает, и вы не против уйти?

- Да, все верно.

- Никаких обид нет?

- Никаких обид нет.

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- Александр, как в целом оцените период, проведенный в "Днепре-1"?

- Очень интересный период, и я благодарен этому клубу, потому что из него начал в сборную ездить. Бывали разные ситуации: и шли на последнем месте, и боролись за чемпионство. Не знаю, как будет дальше. Может, и останусь, потому что у меня еще год контракта, будем смотреть в следующее трансферное окно, как в итоге получится.

- Сезон закончился, что будет дальше с командой?

- Руководители сказали, что все будет хорошо, команда остается. Будем готовиться к еврокубкам.

- Вчера появилась информация относительно вашего возможного перехода в "Шахтер".

- Все вопросы относительно моего будущего адресуйте к моему агенту, он этим занимается. Конкретно я не могу ни отрицать, ни подтвердить эту информацию, - сказал Пихаленок.