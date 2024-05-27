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Пихаленок: Какой смысл ехать в иностранный середняк?
Лидер "Днепра-1" - о своих планах на будущее
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник и лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок рассказал о своих планах на будущее.
- Рассматриваю варианты. Украинские и зарубежные клубы. Не обязательно зарубежный клуб, потому что если это будет условный середняк и мне там не понравится, какой смысл ехать, если буду иметь в Украине интересное предложение? Могу и здесь остаться. Будем смотреть, когда уже какая-то конкретика будет.
- Это взаимовыгодная история? И клуб заработает, и вы не против уйти?
- Да, все верно.
- Никаких обид нет?
- Никаких обид нет.
- Александр, как в целом оцените период, проведенный в "Днепре-1"?
- Очень интересный период, и я благодарен этому клубу, потому что из него начал в сборную ездить. Бывали разные ситуации: и шли на последнем месте, и боролись за чемпионство. Не знаю, как будет дальше. Может, и останусь, потому что у меня еще год контракта, будем смотреть в следующее трансферное окно, как в итоге получится.
- Сезон закончился, что будет дальше с командой?
- Руководители сказали, что все будет хорошо, команда остается. Будем готовиться к еврокубкам.
- Вчера появилась информация относительно вашего возможного перехода в "Шахтер".
- Все вопросы относительно моего будущего адресуйте к моему агенту, он этим занимается. Конкретно я не могу ни отрицать, ни подтвердить эту информацию, - сказал Пихаленок.
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