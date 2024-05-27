Чемпион Грузии заинтересован в трансфере голкипера Миная

Действующий чемпион Грузии "Динамо" Батуми проявляет предметный интерес к вратарю "Миная" Александру Кемкину. Об этом сообщает Sport.ua.

Наставник грузинского клуба Андрей Демченко лично заинтересован в трансфере Кемкина. Он знает вратаря еще по системе запорожского "Металлурга".

Украинскому наставнику импонирует умение Александра играть ногами. Именно под такой профиль вратаря команда строит собственную игру.

В прошлом сезоне "Динамо" Батуми стало чемпионом Грузии. В этом сезоне они будут играть в квалификации Лиги чемпионов.

Кемкин стал основным вратарем "Миная" во второй части сезона. На его счету 14 матчей и 23 пропущенных гола. По итогам сезона закарпатцы вылетели из УПЛ. Контракт игрока с "Минаем" действующий еще один сезон.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Александрия".