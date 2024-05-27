  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Довбик и Цыганков продемонстрировали свои знания испанского
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбик и Цыганков продемонстрировали свои знания испанского

Премьер-лига

Получилось неплохо

Довбик и Цыганков продемонстрировали свои знания испанского

Girona

Новина українською

"Жирона" устроила парад в честь окончания чемпионата Испании. Каталонский клуб впервые в своей истории выиграл бронзовые медали и пробился в Лигу чемпионов.

Автобус с футболистами проехался на улицах города и поприветствовал своих болельщиков. Участниками парада были украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков. В своих соцсетях пресс-служба клуба выложила видео, где украинцы поблагодарили всех за поддержку, продемонстрировав свои навыки испанского языка.

"Добрый вечер. Я хочу поблагодарить свою команду за поддержку и болельщиков за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были одной семьей. Большое спасибо всем", - сказал Довбик.

"Добрый вечер всем. Спасибо большое за поддержку и любовь в этом сезоне. Наслаждайтесь и до встречи в следующем сезоне. Som-Hi Girona", - добавил Цыганков.

Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2023/24.

По теме
yellow-arrow
Чемпион Грузии заинтересован в трансфере голкипера Миная
yellow-arrow
Пихаленок: Какой смысл ехать в иностранный середняк?
yellow-arrow
Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости