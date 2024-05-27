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Довбик и Цыганков продемонстрировали свои знания испанского
Получилось неплохо
Girona
"Жирона" устроила парад в честь окончания чемпионата Испании. Каталонский клуб впервые в своей истории выиграл бронзовые медали и пробился в Лигу чемпионов.
Автобус с футболистами проехался на улицах города и поприветствовал своих болельщиков. Участниками парада были украинские легионеры Артем Довбик и Виктор Цыганков. В своих соцсетях пресс-служба клуба выложила видео, где украинцы поблагодарили всех за поддержку, продемонстрировав свои навыки испанского языка.
"Добрый вечер. Я хочу поблагодарить свою команду за поддержку и болельщиков за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были одной семьей. Большое спасибо всем", - сказал Довбик.
"Добрый вечер всем. Спасибо большое за поддержку и любовь в этом сезоне. Наслаждайтесь и до встречи в следующем сезоне. Som-Hi Girona", - добавил Цыганков.
Напомним, в своем дебютном сезоне за "Жирону" Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2023/24.
Els nostres ucraïnesos preferits! ????????❤️????#GironaTerritoriDeChampions pic.twitter.com/ImQ2Anbf2t— Girona FC (@GironaFC) May 27, 2024
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