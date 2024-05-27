Пихаленок: Почему Днепру-1 не удалось удержать уровень? Вопрос к руководителям клуба

Полузащитник и лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок оценил выступления своей команды в сезоне-2023/24.

- Прошедший сезон был неоднозначным для "Днепра-1". С одной стороны, команда снова вышла в еврокубки, но с другой - могли побороться за большее. Какие выводы можно сделать?

- С начала сезона в команде произошло много изменений, включая смену тренера. Затем была серия побед, но возобновление чемпионата мы начали, мягко говоря, неудачно. Да, мы могли быть в тройке, пытались получить медали, но в итоге - лишь четвертое место.

Немного расстроены, но, может, оно так и надо было. Однозначно не могу сказать, удачный сезон или нет.

- Почему "Днепру-1" не удалось остаться в ранге претендента на чемпионство? Повлиял "фактор Довбика" или что-то другое?

- Много факторов, не только "фактор Довбика". Но вопрос больше к руководителям клуба, почему не удалось удержать уровень.

- Лично для вас этот сезон был достаточно сложным. В первой половине вы были лидером, потом - досадная травма. Кстати, как ваше самочувствие сейчас?

- Матч с "Черноморцем" я пропускал из-за температуры, она у меня и сейчас повышена. Меня подкосила травма, потому что когда приехал из сборной, был в очень хорошей форме. Матч с "Колосом" это показал, а потом получил травму и выбыл на длительный срок, - рассказал Пихаленок.