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Опытный хавбек Колосса объявил о завершении карьеры

Премьер-лига

Экс-динамовец принял важное решение

Опытный хавбек Колосса объявил о завершении карьеры

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Вадим Милько завершил игровую карьеру.

37-летний футболист опубликовал в своем Instagram пост с подписью: "Спасибо за все, футбол". После чего подтвердил эту информацию сайту "Український футбол".

"Да, все верно", - сказал Милько.

Напомним, Милько - воспитанник "Динамо", за главную команду киевлян провел 2 матча. В его карьеры также были ФК "Харьков", "Заря", "Ворскла", белорусские "Белшина" и "Слуцк", а также "Верес".

В составе "Колоса" он сыграл 177 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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