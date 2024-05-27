Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный хавбек Колосса объявил о завершении карьеры
Экс-динамовец принял важное решение
Фото: Instagram
Полузащитник "Колоса" Вадим Милько завершил игровую карьеру.
37-летний футболист опубликовал в своем Instagram пост с подписью: "Спасибо за все, футбол". После чего подтвердил эту информацию сайту "Український футбол".
"Да, все верно", - сказал Милько.
Напомним, Милько - воспитанник "Динамо", за главную команду киевлян провел 2 матча. В его карьеры также были ФК "Харьков", "Заря", "Ворскла", белорусские "Белшина" и "Слуцк", а также "Верес".
В составе "Колоса" он сыграл 177 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- Довбик получил предложение от Атлетико Мадрид - известна сумма
- Шахтер выселили из Emily Resort - комплекс принадлежит почетному президенту Руха
- Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков - СМИ
- Футболисты Миная выразили коллективное несогласие с главным тренером
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО