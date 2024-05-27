Опытный хавбек Колосса объявил о завершении карьеры

Полузащитник "Колоса" Вадим Милько завершил игровую карьеру.

37-летний футболист опубликовал в своем Instagram пост с подписью: "Спасибо за все, футбол". После чего подтвердил эту информацию сайту "Український футбол".

"Да, все верно", - сказал Милько.

Напомним, Милько - воспитанник "Динамо", за главную команду киевлян провел 2 матча. В его карьеры также были ФК "Харьков", "Заря", "Ворскла", белорусские "Белшина" и "Слуцк", а также "Верес".

В составе "Колоса" он сыграл 177 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.