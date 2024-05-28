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Полузащитник Полесья подтвердил свой уход из клуба

Премьер-лига

Василий Грицук получит статус свободного агента

Полузащитник Полесья подтвердил свой уход из клуба

Скриншот

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Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подтвердил информацию СМИ о том, что клуб завершит с ним сотрудничество.

"Да, это правда. Хочу сказать, что я очень доволен своим периодом в "Полесье". Играть в житомирской команде из Первой лиги и добыть путевку в еврокубки – это довольно неплохое достижение.

Добавлю, что о завершении карьеры еще не думал", – сказал Грицук.

Грицук стал игроком "Полесья" в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.

Добавим, что контракт 36-летнего хавбека с "Полесьем" действует до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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