Полузащитник Полесья подтвердил свой уход из клуба

Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подтвердил информацию СМИ о том, что клуб завершит с ним сотрудничество.

"Да, это правда. Хочу сказать, что я очень доволен своим периодом в "Полесье". Играть в житомирской команде из Первой лиги и добыть путевку в еврокубки – это довольно неплохое достижение. Добавлю, что о завершении карьеры еще не думал", – сказал Грицук.

Грицук стал игроком "Полесья" в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.

Добавим, что контракт 36-летнего хавбека с "Полесьем" действует до 30 июня 2025 года.