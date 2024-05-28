Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Полесья подтвердил свой уход из клуба
Василий Грицук получит статус свободного агента
Скриншот
Полузащитник "Полесья" Василий Грицук подтвердил информацию СМИ о том, что клуб завершит с ним сотрудничество.
"Да, это правда. Хочу сказать, что я очень доволен своим периодом в "Полесье". Играть в житомирской команде из Первой лиги и добыть путевку в еврокубки – это довольно неплохое достижение.
Добавлю, что о завершении карьеры еще не думал", – сказал Грицук.
Грицук стал игроком "Полесья" в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.
Добавим, что контракт 36-летнего хавбека с "Полесьем" действует до 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков - СМИ
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Источник сообщил, кто будет тренировать Александрию в следующем сезоне
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО