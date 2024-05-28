"Хочет ли ЛНЗ, не знаю…". Дулуб высказался о своем будущем в клубе

Главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб рассказал, что пока не знает, продолжит ли он сотрудничество с командой в следующем сезоне.

– Чемпионат Украины завершился несколько дней назад. Чем теперь занимаетесь?

– Пока хочется отдохнуть, а мои перспективы по карьере будут определяться решением руководителей клуба. "ЛНЗ" оставил за собой право принятия решения о продлении или окончании контракта, который заключен по схеме 1+1. Пока соглашение действует до 30 июня (2024 года, - прим.). Ну а мне, повторюсь, пока просто хочется отдохнуть, потому что год получился тяжелым, многое нужно проанализировать.

– Руководители обозначали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве? И есть ли у вас желание там остаться?

– Могу лишь сказать, что не сторонник однобокой любви. Как и в браке, должно быть обоюдное желание. Хочет ли клуб, не знаю… За девять месяцев мы проделали огромный кусок работы, создали абсолютно новую команду, причем можно сказать, делали это дважды – в конце лета и зимой, – и при этом выполнили турнирную задачу. Но что будет дальше, даже не представляю.

Помню, когда приходил в "ЛНЗ" в конце августа, команда была на втором месте в таблице с конца. Мне потом сказали, что это беспросветный аутсайдер. Первое, что меня поразило, когда лично познакомился с командой, не увидел цельной раздевалки. Коллектив был разбит на группы, было много недовольных своим положением в команде. То есть некоторые игроки думали, что выйдут из Первой лиги и сразу же начнут играть в УПЛ. А по факту оказались на лавке запасных, потому что пришла большая группа игроков, которая превосходила их по мастерству. Еще меня поразило, что 70 процентов состава – это футболисты за 30. Когда встречался с руководством, сказал, что с ними нужно очень аккуратно работать, чтобы не "убить", не сорвать. Постепенно омолодили состав, пригласили легионеров. Команда выходила на новый этап своей мощности.

Когда мониторил информацию о команде, зашел на "Трансфермаркт". Коллектив оказался 16-м из 16 участников УПЛ по общей стоимости. Заходя на зимний перерыв, мы уже были 14-ми, а заканчивали чемпионат 13-ми. А в таблице и вовсе финишировали седьмыми. Показатель ли это работы? Думаю, да. Во время моего прихода ЛНЗ лидировал по одному показателю в лиге – по возрасту, - сказал Дулуб.

Ранее СМИ писали, что наставник "Черноморца" Роман Григорчук является главным кандидатом на должность тренера "ЛНЗ".