Роман Григорчук рассказал, сколько новичков нужно Черноморцу для борьбы за еврокубки

В последние несколько месяцев в футбольных кругах Украины время от времени появлялись новости, в которых говорилось о возможном появлении тренера Романа Григорчука во главе другого клуба УПЛ – сначала коваливского "Колоса", а затем и черкасского ЛНЗ. Была информация и о заинтересованности в его услугах со стороны владельца житомирского "Полесья" Геннадия Буткевича, однако после появления в этом клубе в должности исполняющего обязанности спортивного директора Дарио Друди эта тема окончательно сошла на нет.

По информации источника, дальнейшая судьба 59-летнего Григорчука, у которого контракт с "Черноморцем" истекает в конце июня, будет зависеть от встречи с руководством одесского клуба. Недаром же в послематчевых флеш-интервью и во время пресс-конференций на подобные вопросы главный тренер "моряков" отвечал двусмысленно, интригующе: мол, через несколько дней все будет сообщено конкретно, официально.

А между тем в футбольных кругах Одессы только и разговоров о ближайшем будущем команды. Всех болельщиков интересует, каково финансовое положение клуба и будет ли достаточным бюджет, чтобы "Черноморец" в следующем сезоне чувствовал себя достаточно уверенно и стремился к высшему месту, чем в только что завершившемся чемпионате. Этот вопрос корреспондент UA-Футбол адресовал Роману Григорчуку.

– Могу вам сказать свое видение. Сейчас "Черноморцу" нужно приобрести или пригласить минимум шесть-восемь футболистов высокого уровня. Уровня нашей Премьер-лиги. Это должны быть люди, обладающие исполнительским мастерством. Потому что можно делать страшную, объемную работу, но без таких исполнителей эта работа никогда не будет иметь результата. Таково мое видение. Чтобы сейчас "Черноморец" был на уровне и имел возможность бороться за еврокубки, он должен иметь минимум шесть квалифицированных футболистов. Для этого нужно соответствующее материальное обеспечение, и мы понимаем, что сейчас на нашем рынке это очень недешево. Несмотря на это, футбол живет. Мы видим, что сейчас в Премьер-лиге ряд команд очень сильно материально обеспечены. И сейчас еще добавляются команды – как минимум одна к элите, которая тоже будет ставить задачу, поэтому конкуренция в УПЛ ждет ее участников огромная. И чтобы дойти до еврокубков, попав в первую пятерку Премьер-лиги, это очень сложно. Как я уже сказал выше, для этого нужен ряд квалифицированных футболистов высокого уровня. Если этого не будет – шансов нет.