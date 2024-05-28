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Ротань: Поблагодарил ребят, что они нашли мотивацию на матч с Оболонью
"Александрия" обыграла своих соперников со счетом 3:0
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды над "Оболонью" (3:0) в 30-м туре УПЛ.
"Это не лучшая наша игра, потому что было достаточно ошибок. Жаркая погода, поле медленное, поэтому показать свой футбол было очень тяжело. Однако мы играли свою игру, мы могли делать счет больше. Я вижу, что у команды есть потенциал. Эта игра должна быть инвестицией в следующий сезон.
Я поблагодарил ребят, что они нашли мотивацию на этот матч. Я очень доволен, что мы достучались до них. Они должны быть всегда профессионалами, и результат говорит сам за себя. Впрочем, мы можем играть лучше.
Это первая игра без турнирной нагрузки. В футболе надо получать удовольствие от игры. Однако мы были у опасной зоны, играли на фоне ошибок и это нам очень мешало в предыдущих турах", - сказал Ротань.
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