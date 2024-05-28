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Ротань: Поблагодарил ребят, что они нашли мотивацию на матч с Оболонью

Премьер-лига

"Александрия" обыграла своих соперников со счетом 3:0

Ротань: Поблагодарил ребят, что они нашли мотивацию на матч с Оболонью

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды над "Оболонью" (3:0) в 30-м туре УПЛ.

"Это не лучшая наша игра, потому что было достаточно ошибок. Жаркая погода, поле медленное, поэтому показать свой футбол было очень тяжело. Однако мы играли свою игру, мы могли делать счет больше. Я вижу, что у команды есть потенциал. Эта игра должна быть инвестицией в следующий сезон.

Я поблагодарил ребят, что они нашли мотивацию на этот матч. Я очень доволен, что мы достучались до них. Они должны быть всегда профессионалами, и результат говорит сам за себя. Впрочем, мы можем играть лучше.

Это первая игра без турнирной нагрузки. В футболе надо получать удовольствие от игры. Однако мы были у опасной зоны, играли на фоне ошибок и это нам очень мешало в предыдущих турах", - сказал Ротань.

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Руслан Ротань ФК Александрия Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gican85 (Киев)
28.05.2024 в 08:04
Нормально, а ты и не ожидал?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
28.05.2024 в 08:04
Нормально, а ты и не ожидал?
Ответить
0
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