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Гендиректор Кривбасса: Самое главное удержать поднятую нами планку
Владимир Баенко подвел итоги сезона-2023/24
Фото: УПЛ ТБ
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко после поединка с "Минаем" (3:0) оценил нынешний сезон и назвал самую главную задачу на следующий.
"В целом чемпионат провели хорошо. Выполнили задание минимум от президента. Сейчас празднуем, но уже думаем о следующем сезоне.
Мы всегда работаем над усилением клуба, над усовершенствованием, над повышением конкуренции. На следующий сезон у нас большие планы. Самое главное удержать поднятую нами планку, потому что подниматься легче, чем удерживаться. У нас есть силы, чтобы бороться за высшее место.
Конечно, самая главная задача попасть в групповой этап еврокубков. Каждый клуб УПЛ желает этого. Это бесценный опыт. Также мы хотим достойно представлять нашу страну на евроарене. Мы приложим все усилия, чтобы хорошо подготовиться к квалификации. Все будет зависеть от нас", - сказал Баенко в комментарии УПЛ ТВ.
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