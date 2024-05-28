Ванат: Сначала пишут в Instagram: "Ты - дерьмо", а когда отвечаешь, оправдываются: "Да это кот написал"

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат рассказал, реагирует на хейт со стороны болельщиков.

- В "Динамо" от любви до ненависти - одна игра. Как сейчас реагируешь на хейт и выпады в свой адрес и команды?

- Мы недавно с Вовой Бражко говорили на эту тему. Выигрываем 4:0 - девять комментариев из десяти: "Слабая команда". Выигрываем 4:2 и пишут тебе: "Как вы можете пропустить от такой команды два гола"? Выигрываем 1:0 - чего не забили три? Как поет Надя Дорофеева: "Пусть пишут".

Бывает, открываешь Direct в Instagram и видишь сообщение: "Ты - дерьмо". Ради любопытства просишь в ответ объяснить, почему? И сразу начинают извиняться, когда им отвечают: "Это кот написал", "Извини, ты - лучший", - рассказал Ванат.

Напомним, Ванат в этом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 голов в 27 поединках за "Динамо".