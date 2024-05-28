  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кипер Днепра-1: Хочу быть основным игроком и играть все матчи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кипер Днепра-1: Хочу быть основным игроком и играть все матчи

Премьер-лига

Яков Кинарейкин поделился своими планами и амбициями

Кипер Днепра-1: Хочу быть основным игроком и играть все матчи

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Яков Кинарейкин оценил выступление своей команды в завершившемся сезоне и поделился своими планами.

- Как можете охарактеризовать этот сезон для "Днепра-1"? Можно ли назвать его успешным, потому что с одной стороны команда обеспечила себе квалификацию в еврокубках, с другой же, вполне могла бороться и за призовые места?

- Ну конечно всегда хочется быть в топе, но, имеем то, что имеем, для кого-то это хороший результат, для кого-то нет, каждый выбирает для себя.

Читайте такжеПихаленок: Почему Днепру-1 не удалось удержать уровень? Вопрос к руководителям клуба

- Лично для вас это положительный результат?

- Если смотреть на следующий сезон, то поставленную цель мы выполнили. Мы хотели в еврокубки, мы сыграем в квалификациях. Перед последним туром вообще могло быть так, что не попадем туда.

- К сожалению, в этом сезоне вы не были основным вратарем. Сейчас ходят слухи о возможном трансфере Волынца. Если он покинет команду, готовы ли вы стать основным вратарем в следующем сезоне? Какие у вас планы относительно продолжения карьеры? Планируете остаться в Днепре, или ищете варианты как в Украине, так и за рубежом?

- Я был готов быть основным вратарем и в начале сезона, и во второй половине. Конечно, готов быть основным и на следующий сезон. О продолжении карьеры сейчас сказать не могу, вариантов много, я рассматриваю любые из них. Готов играть за Днепр, если будет предложение, рассмотрю и его. Хочу быть основным игроком и играть все матчи без исключения. Выбирать будем то, что будет лучше мне. Сейчас же хочется не думать об этом и просто отдохнуть, как минимум морально от мыслей.

- Вы были вызваны в Олимпийскую сборную Украины по футболу. Как вы восприняли эту новость и стала ли она для вас неожиданностью?

- Я был вызван в резерв, какой-то неожиданностью это не стало. Я готов играть и на таком уровне, принимать всю ответственность. Ведь для меня ответственность это свобода. Благодарен тренерскому штабу за вызов, но хочется быть непосредственно в основном списке, но имеем что имеем. Нужно играть в клубе, я это понимаю, - сказал Кинарейкин.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ расстался с бразильским нападающим
yellow-arrow
Полесье официально прекратило сотрудничество с голкипером
yellow-arrow
Третьяков: Планирую выполнять контракт с Днепром-1
СК Днепр-1 Яков Кинарейкин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram-канал Дніпрянин
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости