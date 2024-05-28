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Пономарев: Участие игроков в Олимпиаде - честь для Руха. Но когда им лечиться?
Шесть игроков львовской команды не помогут Олимпийской сборной
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев объяснил, почему львовский клуб не смог отправить 6 футболистов (Богдан Слюбик, Роман Дидык, Алексей Сыч, Денис Слюсар, Виталий Роман, Илья Квасница) в олимпийскую сборную для участия в Тулонском турнире.
"Я говорил с представителем штаба Руслана Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из наших молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Приведу пример: если рядом с Валентином Рубчинским в "Днепре-1" всегда играют такие опытные зубры, как Пихаленок, Сваток и Гуцуляк, то у нас возле Слюбика и Квасницы - такие же юные ребята, как они сами. И вот они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны отправиться на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к новому чемпионату... Когда им отдыхать, а главное - лечиться?
Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из которых могут перерасти в хронические (например, у Квасницы) и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсара, но и он получил повреждение в матче последнего тура с "Динамо". Поэтому было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора - он и играл меньше товарищей, и относительно здоров.
Тем не менее, подчеркну, что мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока на Олимпиаду. Думаю, тренеры хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может. Главное, чтобы все были свежие и здоровые", - сказал Пономарев.
Напомним, 30 числа олимпийская сборная отправляется во французский Тулон на подготовительный сбор. В этом году команда впервые в истории Украины примет участие в Олимпийских Играх.
На Олимпиаде в Париже нашими соперниками будут Ирак, Аргентина и Марокко.
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