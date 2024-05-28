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Пономарев: Участие игроков в Олимпиаде - честь для Руха. Но когда им лечиться?

Премьер-лига

Шесть игроков львовской команды не помогут Олимпийской сборной

Пономарев: Участие игроков в Олимпиаде - честь для Руха. Но когда им лечиться?

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев объяснил, почему львовский клуб не смог отправить 6 футболистов (Богдан Слюбик, Роман Дидык, Алексей Сыч, Денис Слюсар, Виталий Роман, Илья Квасница) в олимпийскую сборную для участия в Тулонском турнире.

"Я говорил с представителем штаба Руслана Ротаня и объяснил нашу позицию. На каждого из наших молодых футболистов выпала колоссальная физическая и психологическая нагрузка в течение сезона. Приведу пример: если рядом с Валентином Рубчинским в "Днепре-1" всегда играют такие опытные зубры, как Пихаленок, Сваток и Гуцуляк, то у нас возле Слюбика и Квасницы - такие же юные ребята, как они сами. И вот они отыграли тяжелый сезон, сейчас без отдыха должны отправиться на зарубежный турнир, а уже 24 июня мы начинаем подготовку к новому чемпионату... Когда им отдыхать, а главное - лечиться?

Проблема в том, что каждый из пяти основных игроков (Слюбик, Дидык, Роман, Сыч, Квасница) доигрывал со старыми болячками, некоторые из которых могут перерасти в хронические (например, у Квасницы) и требуют системного лечения. Мы хотели отпустить довызванного Слюсара, но и он получил повреждение в матче последнего тура с "Динамо". Поэтому было принято решение отправить в олимпийскую сборную Федора - он и играл меньше товарищей, и относительно здоров.

Тем не менее, подчеркну, что мы будем рады и будем считать за честь вызов любого нашего игрока на Олимпиаду. Думаю, тренеры хорошо знакомы с возможностями большинства из них. Никаких препятствий с нашей стороны здесь быть не может. Главное, чтобы все были свежие и здоровые", - сказал Пономарев.

Напомним, 30 числа олимпийская сборная отправляется во французский Тулон на подготовительный сбор. В этом году команда впервые в истории Украины примет участие в Олимпийских Играх.

На Олимпиаде в Париже нашими соперниками будут Ирак, Аргентина и Марокко.

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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наварін (Київ)
28.05.2024 в 12:49
А що ж то ви пане Пономарьов не подумали про лікування під час чемпіонату. Олімпіада один раз на чотири роки. Олімпіада це прославляння прапора ,герба рідної країни на увесь світ. Чемпіонат країни проводиться кожен рік.У кожному турі чемпіонату України, класти руку на серце, імітувати губами спів головної пісні країни,гімну, одягати на плечі прапор держави. Мабуть , на сьогодні це дуже модно.
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Комментарии 4
наварін (Київ)
28.05.2024 в 12:49
А що ж то ви пане Пономарьов не подумали про лікування під час чемпіонату. Олімпіада один раз на чотири роки. Олімпіада це прославляння прапора ,герба рідної країни на увесь світ. Чемпіонат країни проводиться кожен рік.У кожному турі чемпіонату України, класти руку на серце, імітувати губами спів головної пісні країни,гімну, одягати на плечі прапор держави. Мабуть , на сьогодні це дуже модно.
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1
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наварін (Київ)
28.05.2024 в 12:40
Керівництво Руху, не відпускаючи молодих футболістів у збірну, лише показує своє ставлення до своєї країни. Привід благородний. Здоров"я молодих людей. А як про цю дбайливість відізвуться самі молоді футболісти. Особливо років через 8-10.
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grassion (Харьков)
28.05.2024 в 11:01
Це виклик на підготовчий збір! Хто каже, що вони мають там викладатися? Скільки є прикладів, коли викликають травмованих гравців на збори, які займаються окремою програмою і навіть не виходять на поле. А робиться це для становлення мікроклімату в команді, проходження тактичних та теоретичних завдань. На місці Ротаня я б х.. взяв їх на Олімпіаду (нехай лікуються далі)
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Просто Квашин (Харків)
28.05.2024 в 10:49
"козли" дуже скривджені, що в єврокубки не попали... Тепер чудять - вигнали шахтьор з отелю (тут я за обома руками), тепер не дають футболістам виступити на Олімпіаді... А у цих футболістів - може це ЄДИНИЙ шанс в житті взяти участь в ній...
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