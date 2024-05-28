Когут: Днепр-1? Будем общаться относительно моей карьеры

Полузащитник "Днепра-1" Игорь Когут рассказал о вариантах продолжения карьеры.

- Какую оценку можете дать этому сезону? Можно ли назвать его удачным, несмотря на все трудности, с которыми сталкивались в течение года и тот факт, что не смогли занять призовое место?

- Я считаю, что сезон для команды положительный, потому что старт этого сезона мы провалили и были на дне турнирной таблицы, справились с этой ситуацией, но сезон в целом пройти уверенно мы не смогли, задачу выполнили - с этого сезон является положительным.

Читайте также Кипер Днепра-1: Хочу быть основным игроком и играть все матчи

- В этом сезоне вы получили серьезную травму. Как чувствуете себя сейчас, насколько готовы играть на текущий момент?

- Чувствую себя хорошо, в плане готовности считаю, что я готов процентов на 70-80, поскольку мне нужно пройти полноценные сборы и вернуть те кондиции, которые были до травмы.

- Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете? Планируете оставаться в клубе и в дальнейшем или ищете что-то новое? Если рассматриваете новые варианты, то где: в Украине или заграницей?

- Сейчас начался отпуск, но это не значит, что я буду отдыхать, у меня еще много работы впереди, я продолжу работать в зале для укрепления колена и набора физических кондиций. Вариант с зарубежными чемпионатами я не рассматриваю, по поводу того, где я продолжу свою карьеру, буду общаться непосредственно в ближайшее время, - сказал Когут.

Контракт Когута с "Днепром-1" истекает 30 июня 2024 года.