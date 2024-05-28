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"Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок

Премьер-лига

Наставник "Карпат" отказался брать серебряные медали Первой лиги

"Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, что думает о поступке главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича и его сына и ассистента Остапа, которые не присоединились к коридору почета и не стали брать серебряные медали Первой лиги.

"Не знаю, почему Маркевич отказался от медали, "серебро" то он только раз в жизни завоевал с "Металлистом", а так всю жизнь был третьим. Я не понимаю, почему люди не хотят получать серебряные медали. Может, обиделись. Обидчивых у нас до хрена.

Хотя чего обижаться? "Ингулец" играл дома, и он не слабее "Карпат" так точно. Наверное, у Маркевича звездная болезнь началась, он решил, что ему не нужно "серебро", он только "золото" заслуживает.

Маркевичи проявили неуважение. Зачем тогда вообще эти медали делают, если их не берут? Я считаю, что за такое УАФ должна оштрафовать", - сказал Леоненко.

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Мирон Маркевич Виктор Леоненко Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
28.05.2024 в 12:30
Леон, как всегда прав. Действительно, шо это такое, ёп?
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Комментарии 4
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Вarcelinius
28.05.2024 в 12:30
Леон, как всегда прав. Действительно, шо это такое, ёп?
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0
0
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Djon (Україна)
28.05.2024 в 11:54
За останній час перша розумна думка від Леона.
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1
0
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Вarcelinius
28.05.2024 в 12:31
І від тебе.
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0
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Ergevision (KR)
28.05.2024 в 11:18
100%
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3
0

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