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"Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок
Наставник "Карпат" отказался брать серебряные медали Первой лиги
Фото: dynamo.kiev
Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, что думает о поступке главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича и его сына и ассистента Остапа, которые не присоединились к коридору почета и не стали брать серебряные медали Первой лиги.
"Не знаю, почему Маркевич отказался от медали, "серебро" то он только раз в жизни завоевал с "Металлистом", а так всю жизнь был третьим. Я не понимаю, почему люди не хотят получать серебряные медали. Может, обиделись. Обидчивых у нас до хрена.
Хотя чего обижаться? "Ингулец" играл дома, и он не слабее "Карпат" так точно. Наверное, у Маркевича звездная болезнь началась, он решил, что ему не нужно "серебро", он только "золото" заслуживает.
Маркевичи проявили неуважение. Зачем тогда вообще эти медали делают, если их не берут? Я считаю, что за такое УАФ должна оштрафовать", - сказал Леоненко.
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