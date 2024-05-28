Сабо: Маркевич думал, что он лучший, а тут...

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поступок главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича и его сына и ассистента Остапа, которые не присоединились к коридору почета и не стали брать серебряные медали Первой лиги.

"Конечно, это не спортивный принцип. Этим решением они оскорбили и унизили соперника, считая, что они выше его.

Но я не знаю, что там произошло. Наверное, это характер. "Карпаты" лидировали весь сезон и вдруг проиграли на последних минутах. Это эмоции, больше ничего. Маркевич думал, что он лучший, а тут - его не признают.

Думаю, через некоторое время Маркевичи признают свои ошибки", - считает Сабо.