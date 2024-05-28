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Сабо: Маркевич думал, что он лучший, а тут...

Премьер-лига

Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Мирона Богдановича за его поступок

Сабо: Маркевич думал, что он лучший, а тут...

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поступок главного тренера "Карпат" Мирона Маркевича и его сына и ассистента Остапа, которые не присоединились к коридору почета и не стали брать серебряные медали Первой лиги.

"Конечно, это не спортивный принцип. Этим решением они оскорбили и унизили соперника, считая, что они выше его.

Но я не знаю, что там произошло. Наверное, это характер. "Карпаты" лидировали весь сезон и вдруг проиграли на последних минутах. Это эмоции, больше ничего. Маркевич думал, что он лучший, а тут - его не признают.

Думаю, через некоторое время Маркевичи признают свои ошибки", - считает Сабо.

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Мирон Маркевич Йожеф Сабо Остап Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Djon (Україна)
28.05.2024 в 11:51
Наркевич ніколи нікого не поважав, звісно крім себе. У нього завжди всі винні, крім його самого, завжди скиглить то на суддівство, то ще на щось. Досі вважає сам себе великим тренером. І його постійна риса - завжди кисле хлебало.
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Комментарии 1
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Djon (Україна)
28.05.2024 в 11:51
Наркевич ніколи нікого не поважав, звісно крім себе. У нього завжди всі винні, крім його самого, завжди скиглить то на суддівство, то ще на щось. Досі вважає сам себе великим тренером. І його постійна риса - завжди кисле хлебало.
Ответить
1
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