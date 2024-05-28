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Испанский клуб заинтересован в защитнике Динамо

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Испанский клуб заинтересован в защитнике Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко попал в сферу интересов "Эспаньола", сообщает AS.

По информации источника, спортивный директор испанского клуба Фран Гарагарса следил за украинским игроком еще во время своей работы в "Эйбаре". Гарагарса пытался подписать Вивчаренко еще прошлым летом, но тогда не удалось договориться сторонам.

Пока "Эспаньол" гарантировал себе участие в полуфинале плей-офф за право выхода в элитный дивизион Испании. Если команда повыситься в классе, то попробует подписать 21-летнего футболиста.

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В сезоне-2023/24 Вивчаренко отыграл 15 матчей за "Динамо" во всех турнирах и отметился 2 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, а контракт с киевлянами рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Динамо (Киев) Эспаньол (Барселона) Константин Вивчаренко
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Источник:
AS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
28.05.2024 в 12:25
А шоб этот конченный Скотоньол так и остался в Сегунде. Выродки блъ..
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
28.05.2024 в 12:25
А шоб этот конченный Скотоньол так и остался в Сегунде. Выродки блъ..
Ответить
0
0

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