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Испанский клуб заинтересован в защитнике Динамо
Известно, при каком условии может состояться трансфер
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко попал в сферу интересов "Эспаньола", сообщает AS.
По информации источника, спортивный директор испанского клуба Фран Гарагарса следил за украинским игроком еще во время своей работы в "Эйбаре". Гарагарса пытался подписать Вивчаренко еще прошлым летом, но тогда не удалось договориться сторонам.
Пока "Эспаньол" гарантировал себе участие в полуфинале плей-офф за право выхода в элитный дивизион Испании. Если команда повыситься в классе, то попробует подписать 21-летнего футболиста.
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В сезоне-2023/24 Вивчаренко отыграл 15 матчей за "Динамо" во всех турнирах и отметился 2 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро, а контракт с киевлянами рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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