Третьяков: Планирую выполнять контракт с Днепром-1

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков поделился мыслями после завершения сезона 2023/24.

- Подведите, пожалуйста, итоги этого сезона для "Днепра-1"? Является ли он удачным? Потому что с одной стороны оформили выход в еврокубки, но с другой могли побороться за высшую турнирную позицию. В свое время были в лидерах таблицы.

- Конечно, могли занять место выше, но в силу разных обстоятельств заняли то место, на котором мы закончили. И могло быть будто и хуже, поэтому на последние матчи очень сильно настраивались. И я считаю, что хорошо их провели.

- Большую часть сезона вы были травмированы? Как сейчас себя чувствуете? Чувствуете, что сейчас готовы на 100%?

- Да, это пока что самая тяжелая травма в моей карьере. Поэтому не скажу, что нахожусь в оптимальных кондициях. B планах пройти полноценные сборы с командой и нужна игровая практика. Поэтому на 100%, конечно, не готов.

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- Вам удалось отличиться красивым голом в ворота "Черноморца". Наверняка гол очень сильно поднял настроение, думаю, что долго ждали этого момента.

- Да, гол поднял настроение не только мне, но и команде в целом. Потому что 1-0 это скользкий счет, а мы хотели в этом матче победить. И хорошо, что удалось удвоить свое преимущество.

- Какое дальнейшее продолжение карьеры видите для себя? Остаетесь в команде или рассматриваете другие варианты в Украине или за рубежом?

- Мой контракт действует еще два сезона, поэтому планирую его выполнять, - резюмировал Третьяков.