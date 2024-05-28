Полесье официально прекратило сотрудничество с голкипером

"Полесье" прекратило сотрудничество с вратарем Артемом Поспеловым, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний игрок присоединился к "волкам" зимой 2022 года. За это время голкипер провел 2 игры: против "Мариуполя" (2:0) в Первой лиге и против "Агробизнеса" (2:0) в 1/16 финала Кубка Украины.

"От имени всего клуба хотим выразить Артему огромную благодарность за профессионализм, преданность делу и безграничную страсть к футболу на протяжении всего времени пребывания в команде. "Желто-зеленая" семья желает дальнейших достижений в карьере", - говорится в сообщении.

Напомним, Поспелов является воспитанником "Шахтера". На профессиональном уровне 26-летний кипер играл за киевский "Арсенал" U-19, "Мариуполь", "Авангард" и "Краматорск".