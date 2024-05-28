ЛНЗ расстался с бразильским нападающим

Черкасский "ЛНЗ" расстался с бразильским легионером Итало Магнатой. Об этом сообщает Sport.ua.

Согласно данным источника, воспитанник южноамериканской футбольной школы покинул команду перед самой концовкой сезона 2023/24. В нем 20-летний нападающий так и не смог проявить себя за четыре месяца пребывания в "ЛНЗ", играя исключительно за команду U-19. Проведя в ее составе 11 матчей, он не забил в них ни одного мяча.

До перехода в черкасский клуб футболист защищал цвета бразильского "Эрсилио Луз". В расположении "ЛНЗ" появился в январе этого года во время тренировочного сбора. Итало Магната был первым бразильцем в украинском клубе.