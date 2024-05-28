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ЛНЗ расстался с бразильским нападающим
Игрок не смог проявить себя в черкасском клубе
Фото: Instagram
Черкасский "ЛНЗ" расстался с бразильским легионером Итало Магнатой. Об этом сообщает Sport.ua.
Согласно данным источника, воспитанник южноамериканской футбольной школы покинул команду перед самой концовкой сезона 2023/24. В нем 20-летний нападающий так и не смог проявить себя за четыре месяца пребывания в "ЛНЗ", играя исключительно за команду U-19. Проведя в ее составе 11 матчей, он не забил в них ни одного мяча.
До перехода в черкасский клуб футболист защищал цвета бразильского "Эрсилио Луз". В расположении "ЛНЗ" появился в январе этого года во время тренировочного сбора. Итало Магната был первым бразильцем в украинском клубе.
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