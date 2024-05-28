  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ расстался с бразильским нападающим
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ расстался с бразильским нападающим

Премьер-лига

Игрок не смог проявить себя в черкасском клубе

ЛНЗ расстался с бразильским нападающим

Фото: Instagram

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" расстался с бразильским легионером Итало Магнатой. Об этом сообщает Sport.ua.

Согласно данным источника, воспитанник южноамериканской футбольной школы покинул команду перед самой концовкой сезона 2023/24. В нем 20-летний нападающий так и не смог проявить себя за четыре месяца пребывания в "ЛНЗ", играя исключительно за команду U-19. Проведя в ее составе 11 матчей, он не забил в них ни одного мяча.

До перехода в черкасский клуб футболист защищал цвета бразильского "Эрсилио Луз". В расположении "ЛНЗ" появился в январе этого года во время тренировочного сбора. Итало Магната был первым бразильцем в украинском клубе.

Читайте также"Хочет ли ЛНЗ, не знаю…". Дулуб высказался о своем будущем в клубе
По теме
yellow-arrow
Сикан: Поехать на Евро-2024 и не провести ни одного матча - лучше уже съездить на Олимпийские игры
yellow-arrow
Кривбасс проведет трехнедельный сбор в Словении
yellow-arrow
Тренер Зари: Планируем сборы в Словении, где, скорее всего, сыграем 6 спаррингов
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости