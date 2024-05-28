Коваль: Заря не на своем месте. Это плохо. Заря вновь сумела выйти из сложной ситуации. Это плюс

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итоги выступления команды в сезоне 2023/24.

- Чемпионат был очень сложный. Я проходил ситуацию в 2010-м году с Юрием Вернидубом, когда надо было вылезать с предпоследнего места, из зоны вылета. Это всегда сложно.

В целом, я поделил бы вот эту часть сезона на несколько частей: начало весны, где играли убедительно, имели результат и неплохую игру. Затем, был сбой из-за того, что некоторых ребят вызвали в сборные, некоторые были травмированы, были паузы, плюс пропущенные матчи первого круга. Я думал, что будет как во время еврокубков - мы играли много поединков, через них набирали форму и потом было в чемпионате легче. Но оказалось, что эти перенесенные встречи с лидерами, некоторые субъективные вещи и непростое турнирное положение не дало нам возможности легче вздохнуть.

У нас было всего 3-4 возможности скорректировать тренировочный процесс и провести нормальный недельный цикл. Это было во время паузы сборных. И опять, не в полном составе, ведь некоторые игроки ехали защищать честь своих стран. Безусловно, замечательно, что в составе "Зари" всегда есть игроки сборных, но в то же время, это сложное испытание для тренеров.

Когда многие клубы борются за выживание, в первую очередь интересует результат и каждый зачетный пункт сверхважен - не всегда идет речь о качестве игры. Повторюсь, прежде всего важным был именно результат. Плюс, были травмы - перелом ребра, ушиб коленного сустава, несколько мышечных травм. Это все говорит о том, что ребята старались, бились. К счастью, мы решили задачу минимум заранее.

В Черкассах нас спросили, почему мы часто меняем линию полузащиты. Это не мы меняем, это меняют травмы, карточки и так далее. Приходилось также тактически играть по другому, играть не в свою игру, а исходя от игроков на поле и от соперника.

От футболистов надо требовать только то, что он может сделать. Если требуешь невозможного, то ошибается именно тренер, а не игрок. Даже встреча с "ЛНЗ" показала это. Замена Башича и те ребята, которые вышли на поле - они другие по структуре. Они больше созидатели, чем разрушители. Соперник играл агрессивно, на грани фола. Ситуация с Алиуном Ндуром, у которого закрытая черепно-мозговая травма, это доказала. И никакой реакции арбитра...

Однозначно "Заря" не на своем месте. Это плохо. "Заря" вновь сумела выйти из сложной ситуации. Это плюс. Сейчас важно провести селекционную работу, чтобы не повторять ошибки, которые были в начале этого чемпионата.

- Часто вы привлекали к тренировкам и на игры первой команды футболистов Ю-19. Есть ли там перспективные ребята?

- Тот же Артем Слесар вышел против "ЛНЗ" в стартовом составе. Он один из тех, кто практически не пропустил ни одной тренировки. Потенциал есть у некоторых. У нас часто тренировки, на которые мы привлекаем игроков Ю-19. Вчера, например, был Бражко, сегодня Яцык, завтра будет еще кто-то. "Заря" всегда помогала футболистам прогрессировать, - рассказал Коваль.