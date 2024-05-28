Шахтер организует поездку на финал Лиги чемпионов для детей из Донецкой области

"Шахтер" и фонд Shakhtar Social организуют для 5 детей - участников проекта "Давай, играй!" путешествие на финал Лиги чемпионов УЕФА между "Боруссией" Дортмунд и "Реалом" Мадридом.

Среди детей, которые посетят главное событие года в клубном футболе, переселенцы из Донецка, Бахмута, Горловки, Макеевки и житель Доброполья.

"Поддержка детей всегда была приоритетом деятельности фонда "Шахтер Сошиал". Сегодня, в условиях полномасштабной войны, украинские дети требуют особого внимания и помощи, а дети-переселенцы и те, кто живет на прифронтовых территориях, и подавно. Мы стараемся делать все возможное, чтобы даже в такие сложные времена они чувствовали радостные эмоции, которые дарит нам футбол. Именно поэтому решили подарить украинским детям уникальную возможность побывать на финале Лиги чемпионов и почувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника. Благодарим наших партнеров из UEFA Foundation за помощь в организации этой поездки. Уверены, что путешествие на главный футбольный матч сезона подарит детям много позитива и ярких впечатлений и запомнится на всю жизнь", - сказала Инна Хмызова, директорка Shakhtar Social.

"Я очень люблю футбол и занимаюсь в секции "Давай, играй!". Всегда хотел побывать на большом футбольном матче, а когда узнал, что поеду на финал Лиги чемпионов, - это просто что-то невероятное! До сих пор не могу поверить. Можно сказать, осуществилась моя мечта!", - поделился своими эмоциями Денис Серпитовский из Доброполья, 10 лет.

Матч состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".